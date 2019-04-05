Giyim ve moda tutkunlarının yakından takip ettiği DeFacto, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle sektörün en büyük mağazalarından biri olarak hizmet veriyor.

2003 yılında kurulan ve 2004 yılında ilk mağazasını açan DeFacto, 11 yıl gibi kısa bir zamanda Türkiye’de hazır giyim ve moda sektörünün lider markaları arasında yerini aldı.

Yurt içinde pek çok il ve ilçede, yurt dışında 12 ülkede hizmet veren DeFacto, Küresel bir moda markası olma vizyonuyla 2025 yılında 50 ülkede, online ticaretle 100 ülkede faaliyet göstermeyi hedefliyor.

DEFACTO ÇALIŞMA SAATLERİ

DeFacto hafta içi sabah saat 09.30’da mesaiye başlayıp akşam 21.30’a kadar hizmet vermektedir. AVM içerisinde bulunan mağazaları 10.00’da açılıp, akşam 22.00’da kapanmaktadır. Mağazalar hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de açıktır.

DeFacto ayrıca; 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak, 15 Temmuz gibi çeşitli resmi tatil günlerinde ve dini bayramlar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında da hizmet vermektedir.

DEFACTO ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirketin genel merkezi olan DeFacto Plaza, Basın Ekspres Yolu Bahariye Cad. No.31 Halkalı-Küçükçekmece/İstanbul adresinde bulunmaktadır. DeFacto'ya 0850 222 27 15 müşteri hizmetleri telefon numarasından ulaşabilirsiniz.