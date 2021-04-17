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HaberlerGündem3. SayfaDEFİNE AVCILARI! Son dakika: Belgrad Ormanı'nda define avı!
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Belgrad Ormanı'nda define avı!

İstanbul'da define avcıları, Belgrad Ormanı'nı delik deşik etti. Define avcılarının son olarak açtığı devasa çukur, ormana gelenler için büyük tehlike oluşturdu. Oldukça profesyonel bir işçilikle kazılan ve 20 metreden fazla derinliği olan çukur, Orman İşletme Müdürlüğü’nden gelen görevlileri bile şaşırttı

DEFİNE AVCILARI! Son dakika: Belgrad Ormanı'nda define avı!
Belgrad Ormanı delik deşik!
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DHA

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nın Kemerburgaz bölümünde, define avcıları çok sayıda çukur açarak tarihi eser aradı. Definecilerin son olarak açtığı metrelerce derinlikteki çukuru, ormanda yürüyüş yapanlar tesadüfen fark etti. Oldukça profesyonel bir işçilikle kazılan ve 20 metreden fazla derinliği olan çukur, Orman İşletme Müdürlüğü’nden gelen görevlileri bile şaşırttı.

KISITLAMA SAATİNDE KAZI YAPTILAR

DHA'da yer alan habere göre definecilerin, karşılıklı iki ağaca çaktıkları bir ağaç dalı ile oluşturdukları basit bir çıkrık sistemi ile kazdıkları toprağı dışarıya çıkarttıkları görüldü. Definecilerin çalışmalarını ise kısıtlama saatine denk getirdiği tahmin ediliyor.

VATANDAŞ TEDBİR ALINMASINI İSTEDİ

Devasa çukurun çevresinde ip merdivenler ve çukuru açan kişi ya da kişilerin maske, eldiven gibi kişisel eşyaları yer alırken durum polise bildirildi. Ancak önlem alınmadığını belirten vatandaşlar sık sık yürüyüşe çıktıkları ormanda, herhangi bir kaza yaşanmadan biran önce tedbir alınmasını istedi.

"ÖYLE BİR ÇUKUR Kİ, DEVASA BİR ÇUKUR"

Ailesi ile birlikte sürekli yürüyüşe çıktıkları alanda çukuru gören ve yetkililere haber veren kişi, “Köpekleri aldık, ormanda bir saat yürüyüş yapalım dedik. Normalde çocuklarla gittiğimiz bir rota. Ormanda maalesef bir sürü define çukuru oluyor önceden kazılmış ve içi su dolmuş.

Ama bu yeni kazılmış, cavaskar sistemi, eldivenler, maskeler, ip merdivenler ve öyle bir çukur ki, devasa bir çukur. Burada cep telefonu zaten zor çekiyor. Çukura düşsen büyük bir ihtimalle ya çok ciddi yaralanırsın ya da hayatını kaybedersin. İçeri düştükten sonra bir yere haber vermene imkan yok. Korkunç bir durum" dedi.

"BİR SÜRÜ DEFİNE KAZISI GÖRDÜM, BÖYLESİ BİR İLK"

Durumun hayatları için tehlike arz ettiğini ifade eden kişi, "İşin define tarafı yasadışı falan onu yetkililere haber vermek tabii ki çok önemli ama bir de ayrıca buraya gelen kişilerin hayatı için tehlike arz ediyor bu durum.

Dolayısıyla yetkililere haber verdik. Gelenler inanamadılar, '25 senedir ben bir sürü define kazısı gördüm, böyle bir şeye ilk defa denk geliyorum' dediler. Burası herhalde en az 20-25 metrelik yüksekliğe sahip, bir de indikten sonra L şeklinde içeride ilerliyor" ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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