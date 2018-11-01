Değer Saygın Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Shura Enerji Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın'iın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Shoura olarak ki Türkiye'nin enerji sektöründeki tek "tink tang" kuruluşusunuz neler yapıyorsunuz? Projelerinizi anlatabilir misiniz?



Saygın: Uluslararası iki yönlü bir çalışmamız var; küresel anlamda enerji dönüşümü hakkında birçok çalışmamız var peki Türkiye bundan neler öğrenebilir; aynı zamanda Türkiye yurtdışında nasıl anlatılabilir bunlar hakkında çalışıyoruz..Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı için de bir rapor hazırladık, Türkiye'de G20 ve OECD ülkeleri arasında en çok enerji tüketen ülkelerden biri olarak öne çıkıyor, ve çıkan sonuç şuydu; Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarında çok büyük potansiyeli olduğu idi..

TEİAŞ'ın yaptığı planlamaya göre 2026'ya kadar, elektrik üretiminde 20 GW'lık bir planlama..Ülkemizin hedefi zaten yerel kaynakları kullanmak, biz ise dedik ki 40 GW'lık bir yenilenebilir enerjiyi kullanarak elektrik üretelim ve bu senario sistemde bir sorun olmadan ve iletim hatlarına ilave bir yatırım olmadan çalışabileceğini gördük. Yani Türkiye planladığının 2 katını yapabilir güneş ve rüzgarda..60 GW kullanımda ise bazı sorunlarla karşılaştık..



Enerjide yerli ve millileşmeyi de konuşuyoruz; yerli kaynakları kullanmayı Türkiye'nin de "Milli Enerji Politikası" var, nasıl uyguluyoruz bu politikaları?



Saygın: Enerji Politikamıza baktığımız zaman en önemli sorun enerji ithalatı ile ilgili olan Türkiye'deki maliyet; bu maliyeti azaltmanın birinci yolu yerel kaynakları kullanmak, bu senenin başında Türkiye "Ulusal Eylem Planı" açıkladı enerji verimliliği ile ilgili burada çok önemli maddeler var..



Yenilenebilir enerjide maliyetlere gelelim; Özel Sektör çerçevesinde konuşalım mevcut ekonomik konjonktürde kurların da artmasıyla maliyetler ne kadar arttı? Yatırım iştahı nasıl?



Saygın: Güneşte hala maliyet düşüş potansiyeli var, son 10 senede yatırım maliyeti yüzde 80 azaldı güneşte, bunun üretim maliyetine etkisi yüzde 70 oldu, ve bir 10 sene sonra yüzde 60 daha azalacağı öngörülüyor. Güneş daha fazla rekabetçi olacak. Bu tabi Özel Sektörün çabalarıyla oldu, teknolojide verimlilik arttı, inovasyon arttı, Kamu da destek verdi.

Enerjide önemli olan risk yönetimi, yani bu riskleri biz nasıl yöneteceğiz, finansmanın riskini nasıl yöneteceğiz Özel sektör için bu konular önemli.

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