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Birleşik Krallık'a bağlı Manş Adaları'ndan biri olan Jersey'de, metal dedektör meraklıları Reg Mead ve Richard Miles 2012'nin ocak ayında 69 bin 347 adet sikke buldu.

Heyecan verici hazinenin Demir Çağı'ndan kalma olduğu tespit edildi. Bu keşifle beraber yaklaşık 70.000 civarındaki madeni para, Demir Çağı'na ait en büyük madeni para hazinesi unvanını ele geçirdi.

M.Ö. 50 yılına ait madeni paraların yaklaşık 13 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Sikkelerin bir kısmı ise Jersey'deki La Hougue Bie Müzesi'nde sergileniyor.

"BU BAŞARIYA ŞAŞIRMADIK"

Jersey Heritage Müdürü Olga Finch, yaptığı açıklamada "Bu başarıya şaşırmadık. Bununla beraber böylesine önemli bir bulgunun Jersey'de bulunup sergilenmesi bizi mutlu ediyor. Elde edilenler, adamızın Demir Çağı tarihçiliği adına ne kadar önemli bir yer olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

Mead ve Miles, aslında hazineyi 1980'li yıllarda bir kadından ipucu alarak tespit etmişti. Ancak hazinenin yerini tam olarak belirlemek, kazı çalışmaları ve buluntunun değerli olup olmadığını anlamak 30 yıl sürdü. Sonunda altın ve gümüş paralar içeren hazine kil bir höyüğün içinde 2012 yılında bulundu.

BİR ÖNCEKİ REKOR 1978 YILINDA KIRILMIŞTI

1978 yılında İngiltere'nin Wiltshire kontluğunda, Demir Çağı'na ait 54.951 adet madeni para bulunmuştu. Müthiş keşif o dönem rekor kırmıştı.

Nadir bulunan paralar piyasada oldukça değerli. Zira 1838'den kalma son derece nadir bulunan yarım dolarlık para, geçtiğimiz yıl gerçekleşen açık artırmada 504 bin dolara alıcı bulmuştu. İş insanı Jerry Buss'a ait, 1894 yılından kalma bir kuruş ise, açık artırmada 1.32 milyon dolara satılmıştı.