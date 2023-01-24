Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Değişken ve altın fonları atağa kalktı
ABONE OL

Değişken temkinli ve altın fonları atağa kalktı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımlarında hisse senedi fonlarının uzun süren aylık getiri liderliğini borsa biraz tökezleyince değişken fonlar aldı. Borsa İstanbul'un 2022'de yüzde 200'ü bulan değer kazancının ardından geçen 2 hafta yüzde 17 gerilmesi nedeniyle aylık bazda borsa fonları ya hiç getiri sağlamaz veya kaybettirirken tahvil gibi sabit getirili enstrüman ağırlıklı değişken fonlar ile altın fonları yatırımcısına kazandırdı.

Değişken ve altın fonları atağa kalktı
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'un 2022'de yüzde 200'ü aşan getirisi ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BSE) hisse fonları da vatandaşa çok yüksek getiri sağladı. Ancak 8 hafta süren yükselişin ardından son 2 haftada borsanın gerilemesi nedeniyle hisse fonları getiri liderliğini kaybetti. Aylık olarak baktığımızda bir çok hisse fonu ya çok az kazandırdı veya kaybettirdi. Hisse fonlarının yerini ise daha çok tahvil gibi sabit getirili araçlara yatırım yapan temkinli ve muhafazakar değişken fonlar ile altın fonları aldı. Son 1 ayda en iyi getiriyi BNP Paribas OKS Muhafazakar Değişken fon yüzde 10 ile sağladı. İkinci ve üçüncü sırada Türkiye Hayat'ın temkinli değişken ve Turkcell Çalışanları fonu yer aldı. Bu iki fon sırasıyla yüzde 9 ve 8 getiri sağladı. Ancak bu fonlarının son 6 aylık ve yıllık getirilerinin görece düşük olduğu da görüldü. Aylık olarak en çok getiri sağlayan fonlar içinde Türkiye Hayat'ın Turkcell Çalışanları ve Fiba Emeklilik Değişken fon 6 ay ve son 1 yıllık getirileri ile de dikkat çekti.

ALTIN FONLARI NEDEN KIPIRDADI?

Son 1 ayda en çok kazandıran 10 fonun 3'ü altın fonu oldu. ABD enflasyon verisinin düşük gelmesi ile geçen hafta hareketlenen altın fiyatlarının fonlara da yansıması oldu. 6 aylık ve yıllık getirileri enflasyonun oldukça altında kalan altın fonları yukarı doğru kıpırdamaya başladı. Altının son 1 aylık getirisi yüzde 7,73 olurken altın fonları da yüzde 6.37 kazanç sağladı. Allianz, Fiba Emeklilik ve Cigna Sağlık fonları 1 ayda en iyi getiri sağlayan fonlar oldu. En çok kazandıran fonlar sıralamasında değişken fonlar fon bazında ön planda yer alırken altın fonları toplamda bu getiri ile BES yatırımcısına en çok kazandıran fonlar oldu.

DÜŞÜŞE DİRENEN HİSSE FONLARI

Hisse senetleri piyasasındaki düşüşe rağmen bazı hisse fonları bu düşüşe direndi. Son 1 ayda Agesa Hayat, Anadolu Hayat ve Garanti Emeklilik fonlarının getirisi yüzde 3 civarında kaldı. diğer yandan son 1 ayda yüzde 3 kaybettiren Fiba Emeklilik hisse fonunun yıllık getirisinin yüzde 211'de kalması uzun vadeli yatırımın önemini bir kez daha ortaya koydu. Yıllık getiride Axa Hayat, Cigna Sağlık, Metlife ve Garanti Emeklilik hisse fonlarının getirisinin yüzde 200'ün üstünde kaldığı da gözlendi.

YILLIK OLARAK BORSAYI YENEN YATIRIM ARACI YOK

Borsa İstanbul'daki düşüşün ardından BİST-100 endeksinin getirisi son 1 ayda yüzde 0.65'e gerilerken borsanın en büyük 30 şirketinin yer aldığı BİST 30 Endeksi yüzde 2,72 ile altının ardından aylık en çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Doların getirisi aylık yüzde 1,2 olan enflasyonun altında kalırken mevduat ve Euro'nun getirisi enflasyonu aştı. Yıllık olarak ise mevduat faizi, Euro, dolar ve altındaki getiri enflasyonun çok altında kalırken yüzde 187 ile borsadaki getiri yatırımcının yüzünü güldürdü. BES'te ise hisse fonları yüzde 176, değişken fonlar yüzde 95 ve katılım fonları yüzde 84 ile göz doldurdu. Karma-esnek fonlar yüzde 74, başlangıç ve endeks fonları yüzde 54 kazanç sağladı. Altın fonları ise yüzde 52 ile yıllık enflasyonun altında kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu borçları siliniyor
İŞ-YAŞAM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu borçları siliniyor
İngiltere'de market tartışması
İŞ-YAŞAM İngiltere'de market tartışması
Goldman Sachs 3 binden fazla çalışanını işten çıkaracak
İŞ-YAŞAM 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Euro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 93 oldu
İŞ-YAŞAM AB'de kamu borcu 13.2 trilyon euro oldu
Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya ihracı arttı
İŞ-YAŞAM Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya ihracı arttı
‘Figüran’ sözleşmeli ‘Başrol’ sanatçılar kadroya geçemeyecekler! 2023 Sözleşmeli sanatçı kadroya geçecek mi?
İŞ-YAŞAM Başroldeler ama kadro hakları yok!
Tüketici güven endeksi ocakta yüzde 4,6 arttı
İŞ-YAŞAM Tüketici güven endeksinde artış
İngiltere'nin durgunluğu iki kat daha kötü olabilir
İŞ-YAŞAM İngiltere'de resesyon beklenenden kötü olabilir
'EYT için bütçede kaynağı oluşturduk, rahatız'
İŞ-YAŞAM 'EYT için kaynağı oluşturduk, rahatız'
Mobilya sektörü ihracatını artırdı
İŞ-YAŞAM Mobilya sektörü ihracatını artırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.