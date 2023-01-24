HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'un 2022'de yüzde 200'ü aşan getirisi ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BSE) hisse fonları da vatandaşa çok yüksek getiri sağladı. Ancak 8 hafta süren yükselişin ardından son 2 haftada borsanın gerilemesi nedeniyle hisse fonları getiri liderliğini kaybetti. Aylık olarak baktığımızda bir çok hisse fonu ya çok az kazandırdı veya kaybettirdi. Hisse fonlarının yerini ise daha çok tahvil gibi sabit getirili araçlara yatırım yapan temkinli ve muhafazakar değişken fonlar ile altın fonları aldı. Son 1 ayda en iyi getiriyi BNP Paribas OKS Muhafazakar Değişken fon yüzde 10 ile sağladı. İkinci ve üçüncü sırada Türkiye Hayat'ın temkinli değişken ve Turkcell Çalışanları fonu yer aldı. Bu iki fon sırasıyla yüzde 9 ve 8 getiri sağladı. Ancak bu fonlarının son 6 aylık ve yıllık getirilerinin görece düşük olduğu da görüldü. Aylık olarak en çok getiri sağlayan fonlar içinde Türkiye Hayat'ın Turkcell Çalışanları ve Fiba Emeklilik Değişken fon 6 ay ve son 1 yıllık getirileri ile de dikkat çekti.

ALTIN FONLARI NEDEN KIPIRDADI?

Son 1 ayda en çok kazandıran 10 fonun 3'ü altın fonu oldu. ABD enflasyon verisinin düşük gelmesi ile geçen hafta hareketlenen altın fiyatlarının fonlara da yansıması oldu. 6 aylık ve yıllık getirileri enflasyonun oldukça altında kalan altın fonları yukarı doğru kıpırdamaya başladı. Altının son 1 aylık getirisi yüzde 7,73 olurken altın fonları da yüzde 6.37 kazanç sağladı. Allianz, Fiba Emeklilik ve Cigna Sağlık fonları 1 ayda en iyi getiri sağlayan fonlar oldu. En çok kazandıran fonlar sıralamasında değişken fonlar fon bazında ön planda yer alırken altın fonları toplamda bu getiri ile BES yatırımcısına en çok kazandıran fonlar oldu.

DÜŞÜŞE DİRENEN HİSSE FONLARI

Hisse senetleri piyasasındaki düşüşe rağmen bazı hisse fonları bu düşüşe direndi. Son 1 ayda Agesa Hayat, Anadolu Hayat ve Garanti Emeklilik fonlarının getirisi yüzde 3 civarında kaldı. diğer yandan son 1 ayda yüzde 3 kaybettiren Fiba Emeklilik hisse fonunun yıllık getirisinin yüzde 211'de kalması uzun vadeli yatırımın önemini bir kez daha ortaya koydu. Yıllık getiride Axa Hayat, Cigna Sağlık, Metlife ve Garanti Emeklilik hisse fonlarının getirisinin yüzde 200'ün üstünde kaldığı da gözlendi.

YILLIK OLARAK BORSAYI YENEN YATIRIM ARACI YOK

Borsa İstanbul'daki düşüşün ardından BİST-100 endeksinin getirisi son 1 ayda yüzde 0.65'e gerilerken borsanın en büyük 30 şirketinin yer aldığı BİST 30 Endeksi yüzde 2,72 ile altının ardından aylık en çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Doların getirisi aylık yüzde 1,2 olan enflasyonun altında kalırken mevduat ve Euro'nun getirisi enflasyonu aştı. Yıllık olarak ise mevduat faizi, Euro, dolar ve altındaki getiri enflasyonun çok altında kalırken yüzde 187 ile borsadaki getiri yatırımcının yüzünü güldürdü. BES'te ise hisse fonları yüzde 176, değişken fonlar yüzde 95 ve katılım fonları yüzde 84 ile göz doldurdu. Karma-esnek fonlar yüzde 74, başlangıç ve endeks fonları yüzde 54 kazanç sağladı. Altın fonları ise yüzde 52 ile yıllık enflasyonun altında kaldı.