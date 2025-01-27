Deha 17. bölüm izle ekranı! Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Deha, 26 Ocak Pazar akşamı 17. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın oturduğu Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Cesur, Devran'ı Kuduz'un önüne attığını düşünür. Ancak Devran kıvrak bir manevrayla kendini kurtarır. Bunu fark eden Cesur, hamlelerini sertleştirmeye karar verir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 17. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…
Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Deha, geçtiğimiz akşam 17. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Deha 17. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı dizinin son bölümünde Devran, Kuduz’a karşı kullandığı manevranın tehlikeli olduğunun farkındadır ama kendine de güvenmektedir. Hem Cesur hem de polis aynı anda ensesindedir. İşte, Show TV ekranı ile Deha son bölüm izle izle full HD, tek parça ve kesintisiz…
DEHA’NIN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Cesur, Kuduz’un önüne attığını düşündüğü Devran’ın kıvrak bir manevrayla kendini kurtardığını fark edince hamlelerini sertleştirmeye karar verir.
Devran, Kuduz’a karşı kullandığı manevranın tehlikeli olduğunun farkındadır ama kendine de güvenmektedir.
Hem Cesur hem de polis aynı anda ensesindedir. Üstelik bu manevra başarısız olursa Kuduz ailesinin peşine düşecektir.
Devran ve İskender ona karşı beraber hareket ederken tehlikeli bir oyuna girişirler.
Yaman ve Ferman’ın desteğiyle son anda enselemekten kurtulurlar.
Böylece Devran, Kuduz tehlikesini kendi menfaatine döndürmeyi başarır.
Ama Cesur’un Kuduz’a verdiği gizli bilgi Devran’ı yeni bir sınavla karşı karşıya bırakır.
DEHA SON BÖLÜM İZLE
26 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 17. Bölümünü Show TV üzerinden tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.