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        Haberler Televizyon 'Deha'da Sofi vuruldu - Magazin haberleri

        'Deha'da Sofi vuruldu

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha', dün akşam yayınlanan sürükleyici yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Sofi'nin hayatta kalıp kalamayacağı büyük bir merak konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:42
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        Sofi vuruldu
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        SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan sürükleyici yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 29'uncu bölümünde Karga ile birlikte Karahan’dan kurtulan Devran’ın adaleti sağlama planlarının önünde hiçbir engel kalmadı.

        Fakat Devran planlarını tam yoluna koymuşken İmre’nin onun hastalığını ailesine açıklamasıyla hızlıca ameliyata girmesi gerekti. Bu süreçte Devran’ın ameliyattan çıkması beklenirken onun bıraktığı adalet planını ise Cesur devraldı ve İskender’le iş birliğine girdi. Bölümün finalinde Devran ve İmre’nin ilişkisini öğrenen Karga deliye döndü. Bunun bedelini ise hiç beklenmeyecek bir kişi ödedi. Kuduz, teslimatın tuzak olduğunu fark eden Sofi’yi vurdu. Yeni bölümde Sofi’nin hayatta kalıp kalamayacağı büyük bir merak konusu oldu.

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        Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ dün akşam yayınlanan heyecanı yüksek 29'uncu bölümüyle SHOW TV’de seyircilerle buluştu. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Deha’nın dün akşam yayınlanan bölümü final sahnesiyle de sosyal medyada çok konuşuldu.

        'DEHA’NIN 29'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümünde herkesin öldüğünü düşündüğü Karga’nın ortaya çıkıp Karahan’ı vurmasıyla Devran ve Karga arasında çok önceden planlanan bir ortaklık olduğu ortaya çıktı. İskender dışarıda beklerken silah sesini duyup kimin öldüğünü öğrenmek için içeri girdi. Karahan’ın öldüğünü görmesiyle onun mirasına konma planlarını devreye soktu ve Kuduz’u da dahil edip kuyumcuyu bastı. Bu sırada Devran’ın tüm ailesiyle beraber İmre ve Cesur onunla ilgili endişelenip ona ulaşmaya çalıştı.

        Devran ve Karga, Karahan’dan kurtuldu:

        Karga’yla birlikte Karahan’dan kurtulan Devran’ın adaleti sağlama planlarının önünde hiçbir engel kalmazken Devran hiç tahmin etmediği şekilde durduruldu. İmre’nin Devran’ın hastalığını ailesine itiraf etmesiyle Devran kendini ameliyat masasında buldu. Tüm aile ameliyat sırasında yaşanan komplikasyondan dolayı Devran’a kan ararken aynı gruba sahip oldukları anlaşılan İskender, Devran’a kan vermek durumunda kaldı. Devran’ın yoğun bakımdan çıkması beklenirken Cesur, onun bıraktığı işi tamamlamak için İskender’le anlaştı. Baba ve oğul, İhsan’la Karga’ya giderek onlara yeni bir ortaklık teklifinde bulundu.

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        İmre, Devran’ın hastalığını açıkladı:

        Bölümün sonunda ise Karga, Devran’ın İmre’yle ilişkisini öğrenince deliye döndü. Sofi’yi arayan Karga teslimat yapılacağını söyledi, Devran da komiserle konuşup bilgileri ona aktardı. Devran ve İmre tarafından kandırılıp haysiyetinin iki paralık edildiğini düşünen Karga, Kuduz’u oyununa dahil etti. Teslimatın yapıldığı sırada tuzak olduğunu anlayan Sofi, arayıp Devran’ı uyarırken bunu fark eden Kuduz, Sofi’yi vurdu. Devran’ın vurulma anını telefondan duyması izleyicileri derinden etkilerken yeni bölümde Sofi’nin kurtulup kurtulamayacağı merakı artırdı.

        İşte heyecan dolu final sahnesi:

        YENİ BÖLÜMDEN İLK TANITIM YAYINLANDI

        ‘Deha’nın heyecanı yüksek 29. bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Devran, Sofi’yi vurulmuş halde buluyor. Büyük bir şok yaşayan Devran, Sofi’yi kurtarmak için yardım istiyor. Sofi’nin başına neler geleceği yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.

        ‘Deha’nın 30'uncu bölüm tanıtımı:

        ‘Deha’ yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha
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