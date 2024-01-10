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        Haberler Televizyon Deha (Gifted) filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Deha (Gifted) filmi ne zaman vizyona girdi?

        Deha filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

        Deha filmi 10 Ocak Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Yönetmenliğini Marc Webb'in üstlendiği filmin senaryosunu ise Tom Flynn kaleme alıyor. Deha filmi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte "Deha (Gifted) filmi konusu ne, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 19:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:09
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        Deha filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
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        Deha filmi oyuncu kadrosunda Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan gibi oyuncular yer alıyor. Deha filmi 10 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara geliyor. Film, Florida'da yaşayan Frank Adler’ın, 7 yaşındaki yeğeni Mary ile birlikte yaşadığı olayları aktarıyor. İşte Deha filmi oyuncuları ve konusu...

        DEHA FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Florida'da yaşayan Frank Adler (Chris Evans), 7 yaşındaki yeğeni Mary (Mckenna Grace) ile birlikte yaşamaktadır. Mary'nin küçük yaşına rağmen matematiğe inanılmaz bir yeteneği vardır ve normal şartlarda özel bir okula gitmesi gerekirken Frank'in ısrarıyla devlet okuluna gitmektedir, nitekim Mary'nin tıpkı kızı gibi matematiğe yetenekli annesi, Milenyum Problemleri'nden Navier–Stokes problemini çözebilmek için varını yoğunu ortaya koymuş, ancak kızı 6 aylıkken intihar etmiştir ve Frank de küçük kızın normal bir çocukluk geçirmesini istemektedir.

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        Günün birinde Frank'in annesi, aynı zamanda Mary'nin anneannesi olan Evelyn (Lindsay Duncan) çıkagelir. Küçük kızın üstün zekasından haberdar olan kadın, çocuğun velayetini alarak onu seviyesine uygun bir okula gönderme konusunda ısrarcı olur. Frank, Mary'nin özel bir okula gitmesini kabullenir, ancak o okulda annesinin gözetimi altında olduğunu öğrenince, kızı tekrar yanına alabilmek adına ev sahibesi Roberta (Octavia Spencer) ve öğretmeni Bonnie (Jenny Slate) ile elinden gelen her şeyi yapmaya karar verir.

        DEHA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Chris Evans

        Mckenna Grace

        Lindsay Duncan

        Jenny Slate

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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