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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 19'uncu bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Deha'nın, 19'uncu bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Deha'nın, 19'uncu bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 23:41 Güncelleme: 07.02.2025 - 23:41
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 19'uncu bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        İşte Deha’nın 19. Bölüm 2.Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda İskender, Devran'ın onu kurtarmak için geleceğini söylerken Cesur'un polise ihbarı merak uyandırıyor.

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        Devran, İmre'nin desteğine güvenirken ikili arasındaki atışmalar dikkat çekiyor.

        Devran’ın İskender’i kurtarıp kurtaramayacağı akıllarda soru işareti bırakırken Kuduz ve Devran’ın kavgası yeni bölümde yaşanacaklara dair yeni ipuçları veriyor.

        Tanıtımın finaline ise komiser Faruk’un cinayet şüphelisi olarak Devran’ı tutuklaması damga vuruyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

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        'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de!

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        #show tv
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