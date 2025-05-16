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        Haberler Televizyon 'Deha'nın final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:50
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        "Çok bekledim baba, geri dönmeni"
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        SHOW TV’nin, Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın final bölümünden birinci tanıtım izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda, baba ve oğulun intikam uğruna yeniden karşı karşıya geldiği anlar final bölümüne damgasını vururken, morgun önünde Devran'ın babası İskender’e; "Çok bekledim baba, geri dönmeni" dediği anlar izleyenleri derinden etkiliyor. Son oyunla ekrana gelecek final bölümü ise büyük bir ilgiyle bekleniyor.

        İşte 'Deha'nın 31. Bölüm Tanıtımı:

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        Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.

        'Deha', final bölümüyle Pazar saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha
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