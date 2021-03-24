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HaberlerGündem3. SayfaVAHŞET ANI! Son dakika: 'Çocukları terbiyesizlik yaptı' deyip, babayı vurdu
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'Çocukları terbiyesizlik yaptı' deyip, babayı kurşunladı

Mersin'de güpegündüz düzenlediği silahlı saldırı ile cep telefonu satan iş yeri sahibini yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken pişman olduğunu söyleyen şüpheli S.G., iş yeri sahibinin oğlunun kendisine terbiyesizlik yaptığı için babalarına ateş açtığını söyledi. Zanlı, "Çocukları bana terbiyesizlik yapmıştı ama ben çocuklara sıkmam. Babalarına sıkarım" dedi

VAHŞET ANI! Son dakika: 'Çocukları terbiyesizlik yaptı' deyip, babayı vurdu
'Çocukları terbiyesizlik yaptı' deyip, babayı vurdu
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HABERTURK.COM

Mersin'de güpegündüz düzenlediği silahlı saldırı ile cep telefonu satan iş yeri sahibini yaralayan S.G. yakalandı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre olay, 1 Mart'ta merkez Akdeniz İlçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki cep telefonu satan bir iş yerinde meydana gelmişti. Telefon satan E.A.'nın oğlu ile kavga eden S.G., 3 gün sonra kavga ettiği gencin babasının iş yerine gelerek güpegündüz kurşun yağdırmış, ayağından yaralanan E.A. hastaneye kaldırılmıştı.

'ÇOCUKLARI TERBİYESİZLİK YAPTIĞI İÇİN YAPTIM'

Olaydan sonra Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonunda şüpheli S.G.'yi yakaladı. Şüpheli S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G. gazetecilere, "Çocukları terbiyesizlik yaptığı için yaptım. Vurma amacım yoktu. Babası elini beline atınca ben de ateş ettim. Pişmanım, çocukları bana terbiyesizlik yapmıştı ama ben çocuklara sıkmam. Babalarına sıkarım" dedi. S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tabancayla iş yerine giren şüphelinin ateş ederek dışarı çıktığı görülüyor. Elinde tabanca ile iş yerinden çıkan zanlı, önce yürüyerek ardından ise koşarak bölgeden uzaklaşıyor.

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