Ölüme böyle gitti! Baba yürek yaktı 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da, 15 yaşındaki Eren Beygirciler, arkadaşının kullandığı ve aniden yola çıktığı elektrikli bisiklete kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Elektrikli bisiklet sürücüsü arkadaşının yaralandığı aza anı güvenlik kamerasına yansırken, baba Aykut Beygirciler, cenazede "Niye bıraktın beni Eren" diye feryat etti.

Feci kaza, dün saat 16.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Demireli Mahallesi'nde meydana geldi. H.G. yönetimindeki 34 UVY 59 plakalı kamyonet, aniden caddeye çıkan Görkem K.'nin (20) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Görkem K. ve yolcu konumundaki Eren Beygirciler yola savruldu.

BAŞINI YERE ÇARPIP, SÜRÜKLENDİ

Görkem K. kolundan hafif, kafasını yere çarpıp sürüklenen Eren Beygirciler ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eren Beygirciler, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Görkem K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin caddede seyir halinde olduğu, elektrikli bisikletin aniden yola çıktığı ve bisikletteki 2 kişinin savrulduğu anlar yer aldı.

BABA YÜREK BURKTU: NİYE BIRAKTIN BENİ EREN

Kazada hayatını kaybeden Eren Beygirciler'in cenaze namazı, Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mezarlığı'nda kılındıktan sonra gözyaşları arasında toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen baba Aykut Beygirciler'in, "Niye bıraktın beni Eren" diye feryat etmesi, yürekleri dağladı.