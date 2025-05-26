Dehşet! Otomobil temizlik işçisinin ayağını kopardı

Afyonkarahisar'da olay, kent merkezi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C., yönetimindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden E.K.'nın kullandığı çöp kamyonuna arkadan çarptı.

TEMİZLİK İŞÇİSİNİN AYAĞI KOPTU

İHA'daki habere göre çarpmanın etkisi ile kamyonun arka kısımdaki Ali K.'nin ayağı koptu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler ayağı kopan Ali K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.