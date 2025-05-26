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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet! Otomobil temizlik işçisinin ayağını kopardı | Son dakika haberleri

        Dehşet! Otomobil temizlik işçisinin ayağını kopardı

        Afyonkarahisar'da, otomobilin arkadan çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisinin ayağı koptu. Olay yerine gelen ekipler, ayağı kopan Ali K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:11 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:13
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        Dehşet! Otomobil temizlik işçisinin ayağını kopardı
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        Afyonkarahisar'da olay, kent merkezi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C., yönetimindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden E.K.'nın kullandığı çöp kamyonuna arkadan çarptı.

        TEMİZLİK İŞÇİSİNİN AYAĞI KOPTU

        İHA'daki habere göre çarpmanın etkisi ile kamyonun arka kısımdaki Ali K.'nin ayağı koptu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay yerine gelen ekipler ayağı kopan Ali K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

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        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
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