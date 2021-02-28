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HaberlerGündem3. SayfaKATİL BABA| Son dakika: Oğlunu ormana götürüp ensesinden...
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Baba dehşeti! 16 yaşındaki oğlunu ormana götürdü, sonrası korkunç

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçakladı. Yusuf A., olay sonrası polis merkezine giderek 'ben oğlumu bıçakladım' diyerek teslim oldu. Kanlar içinde ağır yaralı olarak bulunan O.A. hastanede tedavi altına alındı

KATİL BABA| Son dakika: Oğlunu ormana götürüp ensesinden...
İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçaklayıp, polise teslim oldu.

Korkunç olay, Çaycuma'ya bağlı Miyesserler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak görev yapan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A.'yı ensesinden bıçakladı. Baba Yusuf A.'nın ormanlık alanda oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra karakola giderek 'Ben oğlumu bıçakladım' diyerek teslim olduğu öğrenildi.

Babanın korkunç itirafı üzerine harekete geçen ekipler bölgeye gitti. Olay yerine giden ekipler O.A.'yı yerde kanlar içerisinde buldu. Ekipler ağır yaralı çocuğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen çocuğun Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk olduğu öğrenildi.

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