Dele Alli ağlayarak anlattı: Taciz, uyuşturucu, bağımlılık...

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"Çok fazla uyuşturucu kullandım, alkol aldım. Bir sayı söylemek istemiyorum ama gerçekten çok fazlaydı"

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"Aslında başlangıçta rahat uyumam için doktor tarafından bana verildi ama sonrasında işler değişti. Ben normal gün içinde bile kullanıyordum. İzin günlerimde sabah 11'de içtiğimi hatırlıyorum. Gerçeklerden kaçmak için bunu yapıyordum."