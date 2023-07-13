Dele Alli ağlayarak anlattı: Taciz, uyuşturucu, bağımlılık...
Beşiktaş'ın geçen sezon büyük beklentilerle kiraladığı Dele Alli, İngiltere'de verdiği röportajla gündeme oturdu. Çocukluk yıllarındaki travmaları anlatan İngiliz yıldız, tacize uğradığını, uyuşturucu sattığını dile getirdi. Dele Alli röportaj esnasında gözyaşlarını tutamazken futbolun kendisi için çıkış yolu olduğunu da belirtti. İşte Dele Alli'nin gündeme oturan röportajı
Beşiktaş'ın geçen sezon büyük beklentilerle kiraladığı Dele Alli, eski futbolcu Gary Neville'ın podcast kanalına konuk oldu. Hayatına dair bilinmeyenleri anlatan İngiliz futbolcu, kariyeri hakkında derinlemesine kişisel detayların yanı sıra travmatik çocukluğundan ve ailesiyle olan ilişkisinden bahsetti.
Tottenham döneminde 24 yaşındayken emekli olmayı düşündüğünü itiraf eden Dele Alli şunları söyledi:
"Mourinho zamanında, 24 yaşındaydım. Bir sabah kalktım, aynaya baktım ve 24 yaşında futbolu bırakıp bırakmamayı düşündüm"
"Bunun için asla Mourinho'yu suçlamıyorum, kimseyi suçlamıyorum. Kendimi kontrol etmem gerekiyordu"
Travmalarından ve akıl sağlığıyla ilgili yaşadığı zorlukları anlatan Dele, "Her gün uyanıyordum ve savaşı kazanıyormuş gibi gözüküyordum, antrenmana gidiyor, gülümsüyor, mutlu olduğumu gösteriyordum, ama içimde kesinlikle savaşı kaybediyordum" dedi.
"ANNEMİN ARKADAŞI TARAFINDAN TACİZE UĞRADIM"
Çocukluk yıllarındaki travmaları da anlatan Dele Alli, "6 yaşındayken annemin arkadaşı tarafından tacize uğradım. Annem alkolikti. 7 yaşındayken sigara içmeye başladım. Afrika'da uyuşturucu satarak hayata tutunmaya çalışıyordum." ifadelerini kullandı.
"ÇOK FAZLA UYUŞTURUCU VE ALKOL KULLANDIM"
Zor günler geçirirken alkol ve uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden İngiliz yıldız şu ifadeleri kullandı:
"Çok fazla uyuşturucu kullandım, alkol aldım. Bir sayı söylemek istemiyorum ama gerçekten çok fazlaydı"
"Aslında başlangıçta rahat uyumam için doktor tarafından bana verildi ama sonrasında işler değişti. Ben normal gün içinde bile kullanıyordum. İzin günlerimde sabah 11'de içtiğimi hatırlıyorum. Gerçeklerden kaçmak için bunu yapıyordum."
"REHABİLİTASYONA GİRDİM"
Rehabilitasyona girdiğini belirten İngiliz oyuncu, "Türkiye'den döndüğümde sakatlığım vardı ve ameliyat olmam gerekiyordu. Mental olarak kötü durumdaydım ve bundan kurtulmak için bir rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdim." dedi.
Garry Neville, röportajın tamamını paylaşmadan önce, sohbeti "hayatımda yaptığım en duygusal, zor ama ilham verici sohbet" olarak nitelendiren bir paylaşımda bulundu.
Dele Alli röportaj esnasında gözyaşlarını tutamazken Garry Neville da duygusal anlar yaşadı.
Tottenham formasıyla bir dönem Premier Lig'e damga vuran ve İngiltere'nin en büyük yeteneği olarak gösterilen Dele Alli, 2021-22 sezonunda Everton'ın yolunu tutmuş ve orada da tutunamamıştı.
Geçen sezon başında Beşiktaş'a gelen 27 yaşındaki İngiliz, 15 maçta forma giyerken 3 gol kaydetmişti.