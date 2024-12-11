'Deli Dolu' operetinin prömiyeri Süreyya Operası'nda yapıldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), tarafından sahneye koyulan 'Deli Dolu' operetinin prömiyeri Kadıköy Süreyya Operası'nda yapıldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgisi gösterdiği eser, Cemal Reşit Rey tarafından bestelenirken, librettosu Ekrem Reşit Rey tarafından yazıldı.

Şebnem Özsaran tarafından sahneye koyulan eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Murat Kodallı yönetiyor.

ESERİN KONUSU

Ana fikri iki yüzlülük olan eserde, eğlenceli bir konu ele alınsa da eserin en önemli tarafı, realist ögeleri bir araya getirmesidir. Eserin baş kahramanının ve etrafında dönen riyakarlık, samimiyetsizlik ve sözde kalmış aile bağlarının ortaya konması ile işlenen dramaturjik yapısı ile Rey kardeşlerin en önemli operetlerinden biridir.