Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Deli Dolu' operetinin prömiyeri Süreyya Operası'nda yapıldı

        'Deli Dolu' operetinin prömiyeri Süreyya Operası'nda yapıldı

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan 'Deli Dolu' operetinin prömiyeri Kadıköy Süreyya Operası'nda gerçekleştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:01 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Deli Dolu' Süreyya Operası'nda prömiyer yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), tarafından sahneye koyulan 'Deli Dolu' operetinin prömiyeri Kadıköy Süreyya Operası'nda yapıldı.

        Sanatseverlerin yoğun ilgisi gösterdiği eser, Cemal Reşit Rey tarafından bestelenirken, librettosu Ekrem Reşit Rey tarafından yazıldı.

        Şebnem Özsaran tarafından sahneye koyulan eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Murat Kodallı yönetiyor.

        Müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen ve Ulaş Kurugüllü imzalı eserin dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ'a, ışık tasarımı Taner Aydın'a, koreografisi Çiğdem Erkaya Öztürk'e ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nun şefi ise Volkan Akkoç.

        Eserin prömiyerinde; 'Josef' rolünde Alp Köksal, 'İzak' rolünde Çağrı Köktekin, 'Marika' rolünde Esra Abacioğlu Akcan, 'Marlene' rolünde Ayşenur A.Haksoy, 'Prof. Silberstein' rolünde Ufuk Karakoç, 'Firuz' rolünde Okan Fidan, 'İrfan' rolünde Ali Murat Erengül, 'Pervin' rolünde Anna Sirel Etyemez, 'Katina' rolünde Esen Demirci, 'David' rolünde Fuat Kılıç Aslan, 'Cevad' rolünde Bülent Külekçi, 'Sabiha' rolünde İpek Zehra Evre, 'Muhasebeci' rolünde Çağdaş Bektaş, '1. kız' rolünde Betül Görgülü Memik, '2.Kız' rolünde M.Banu Ergün sahnedeydi.

        ESERİN KONUSU

        Ana fikri iki yüzlülük olan eserde, eğlenceli bir konu ele alınsa da eserin en önemli tarafı, realist ögeleri bir araya getirmesidir. Eserin baş kahramanının ve etrafında dönen riyakarlık, samimiyetsizlik ve sözde kalmış aile bağlarının ortaya konması ile işlenen dramaturjik yapısı ile Rey kardeşlerin en önemli operetlerinden biridir.

        Eser, 13 -16- 24 Aralık 2024 tarihlerinde ve 2025 yılında da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deli dolu
        #Opera
        #İstanbul Devlet Opera ve Balesi
        #Cemal Reşit Rey
        #Kadıköy Süreyya Operası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar