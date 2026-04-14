Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Delikanlı'da intikam ateşi

        'Delikanlı'da intikam ateşi

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Delikanlı'da geçmişin perdesi aralandı ve intikam ateşi yandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Delikanlı'da intikam ateşi

        SHOW TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı 'Delikanlı', ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekerken ikinci bölümüyle hikayesini derinleştirerek ekran başındaki heyecanı büyüttü.

        Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibinin üstlendiği kadrosunda Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci, Mina Demirtaş, Onur Ünsal, Gökhan Yıkılan, Erdem Adilce, Asena Girişken, Velatnu Aydın, Fırat Altunmeşe, Zehra Barto, Dilara Yılmaz, Mine Teber, Elçin Atamgüç, Zamire Zeynep Özdemir, Kerimcan Kamal, Necat Bayar, Ergun Kuyucu, Sinem Öcalır, Hakan Eksen, Tuana Naz Tiryaki, Aslı Kaplan, Gökhan Güvenatam ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı ve usta isimleriyle ‘Delikanlı’ dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle heyecanı zirveye taşıdı. Sosyal medyada ise #Delikanlı ve Mert Ramazan Demir etiketi ile yaklaşık 3 saat TT listesinde yer aldı.

        'DELİKANLI’NIN 2'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Yusuf’un geçmişte büyük bir kumpasın ortasında kaldığının netleştiği bölümde, sıradan bir taksi şoförüyken nasıl cinayetle suçlanacak şekilde tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. Remzi, Korkut ve Sarp’ın içinde olduğu bu planla Yusuf’un hayatı altüst oldu.

        “Bana tuzak kurdular”;

        Günümüzde ise güçlü ve kontrol sahibi birine dönüşen Yusuf, Sarp, Hazan ve Dila ile karşı karşıya gelirken geçmiş hesaplaşmalar yeniden alevlendi. Hazan’la yıllar sonra yaşadığı yüzleşme duygusal bir kırılmaya dönüşürken, Dila ile kurduğu yakınlık dengeleri değiştirdi.

        Yusuf ile Hazan’ın yıllar sonra ilk yüzleşmesi;

        Dila, Yusuf için gizlice evden kaçıyor;

        Öte yandan Sarp’ın kurduğu sistem içinde ilerleyen Yusuf, Remzi’yi de oyuna dahil ederek güç dengesini kendi lehine çevirmeye başladı ve altın yüklü tırı kaçırarak Sarp’a büyük bir darbe vurdu.

        “Gücümü hafife alma”;

        Hazan, Sarp’ın baskısı altında sıkışırken Yusuf ile Dila arasındaki yakınlaşma karşısında zor bir ikilemin içine sürüklendi. Geçmişte ise Murat’ın cinayeti itiraf etmesi ve asıl sorumlunun Korkut olduğunun ortaya çıkması Yusuf’u derinden sarstı.

        Ancak asıl büyük yüzleşme henüz yaşanmamıştı. Kurulan oyunun arkasındaki ismin Sarp olduğunun ortaya çıkmasıyla Yusuf’un hayatı bir kez daha altüst oldu. Bu gerçekle birlikte Yusuf için mücadele artık geri dönüşü olmayan bir intikam savaşına dönüştü. Bölümün finalinde Yusuf’un Hazan’la yüzleştiği anda Dila’nın ortaya çıkması, üçlü arasındaki gerilimi yeni bir kırılma noktasına taşıdı.

        İşte heyecan dolu final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “MİRAN DÖNDÜ DAYI”

        Yayınlanan tanıtımda Yusuf, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için gözünü karartıyor. Sarp ise Yusuf’un karanlık geçmişinin izini sürmeye başlıyor. Yusuf’un kaçırdığı altınları geri göndermesi ve içinden çıkan not, Sarp’ı sarsarken dengeleri altüst ediyor. Tanıtımın finalinde Miran’ın dönüşüyle büyük bir şok yaşayan Sarp, hikayedeki gerilimi zirveye taşıyor.

        'Delikanlı' yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        İşte 'Delikanlı’nın 3'üncü bölüm tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayrampaşa'da sahte ilaç operasyonu: 1 milyon 500 bin hap ele geçirildi

        Bayrampaşa'da sahte ilaç üretimi yapıldığı tespit edilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin hap ele geçirildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?