'Delikanlı'da Sarp, Yusuf ve Hazan'ı bir arada gördü

SHOW TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı 'Delikanlı'nın yayınlanan bölümünde; ortaya çıkan sırlar ve beklenmedik hamleler tüm dengeleri değiştirdi.

Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibi’nin üstlendiği kadrosunda Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci, Mina Demirtaş, Onur Ünsal, Gökhan Yıkılan, Erdem Adilce, Asena Girişken, Velatnu Aydın, Fırat Altunmeşe, Zehra Barto, Dilara Yılmaz, Mine Teber, Elçin Atamgüç, Zamire Zeynep Özdemir, Kerimcan Kamal, Necat Bayar, Ergun Kuyucu, Sinem Öcalır, Hakan Eksen, Tuana Naz Tiryaki, Aslı Kaplan, Gökhan Güvenatam ve Devrim Yakut ve Uğur Aslan gibi birbirinden başarılı ve usta isimleriyle ‘Delikanlı’ dün akşam sosyal medyada #Delikanlı etiketi ile 1 saat 15 dakika TT listesinde yer aldı.

REKLAM

'DELİKANLI’NIN 5'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölüm Yusuf’un Kızılhanlar’ın evine giderek Dila’yı istemesiyle açıldı ve anında büyük bir kırılma yarattı. Yusuf’un sakin ve hesaplı tavrına karşılık Sarp öfkesini kontrol edemedi, Zühre ise hem şaşkınlık hem de temkinli bir duruş içindeydi. Dila, yaşadığı korkuya rağmen Yusuf’a olan duygularını inkar etmedi ve sıkışmışlığı içinde doğruları söyleyerek ilişkiyi kabul etti. Hazan ise bu itirafla yıkıldı; hem kıskançlık hem de ihanete uğramışlık hissiyle parçalandı. Yusuf’un bu hamlesi aslında planlıydı; hem aileyi sarsmak hem de kontrolü eline almak istedi. Evde gerilim hızla yükselirken Yusuf’un “açık oynama” stratejisi işe yaradı.

Yusuf ve Dila'nın birliktelik haberi ortalığı karıştırdı;

Yusuf’un gitmesiyle ise ev adeta savaş alanına döndü. Sarp, hem kardeşini kaybetme korkusu hem de geçmiş travmalarının tetiklenmesiyle kontrolünü tamamen yitirdi; Dila’yı suçlarken bir yandan da kendi yaşadığı korkularla yüzleşti. Dila ise ilk kez güçlü bir şekilde karşısına çıktı ve çocukluğunda yaşadığı yalnızlığı, ailesinin yokluğunu yüzlerine vurdu; bu yüzleşme onun motivasyonunu netleştirdi; özgür olmak ve kendi hayatını kurmaya karar verdi.

Dila ailesine sitem etti;

Hazan tarafında ise durum daha karanlık bir hal aldı; Yusuf’un Dila’ya yönelmesini bir oyun ve kendisine yönelik bir hamle olarak okudu, hala ona aşık olduğu için bu evliliği engellemeye karar verdi. Zühre, kontrolü kaybetmemek adına sertleşirken, Tahsin daha mantıksal yaklaşarak durumu normalleştirmeye çalıştı. Aynı zamanda Yusuf’un mahallede yaptığı hamlelerle “Delikanlı” kimliğini büyütmesiyle, hem güç hem de destek topladı. Dila evden kaçtıktan sonra Yusuf’un onu geri getirmesiyle Kızılhanlar tarafında bir güven ortamı oluştu ve kız isteme merasimi için sözleşildi.

REKLAM

Yusuf, Dila'ya evlenme teklifi etti;

Akşam olduğunda her şey planlandığı gibi gitmedi. Yusuf’un aldığı risk Miran’la arasında bir gerilim yaratsa da sonrasında durum tatlıya bağlandı. Ancak Hazan’ın hamleleri ve Yusuf’un bu durumu Miran’dan gizlemesi daha büyük bir gerilimin habercisi oldu. Yusuf, Dila’yı istemek için yola çıktığında Hazan’ın beklenmedik hamlesi ile sarsıldı. İntiharın eşiğine gelen Hazan, son kez Yusuf’u görmek istedi. Yusuf ani bir kararla, çaresiz bir şekilde Hazan’ın yanına gittiğinde ise Hazan bu durumu Yusuf’un hala onu sevdiğine bağladı. İkili büyük bir tartışmanın ortasındayken, Hazan’dan haber alamadığı için peşine düşen Sarp; Yusuf ve Hazan’ı uçurumun kenarında birlikte görmesiyle yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırdı.

İşte heyecan dolu final sahnesi;

'Delikanlı' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.