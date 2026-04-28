'Delikanlı'da Yusuf ve Sarp ortaklık için imzaları attı

SHOW TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı 'Delikanlı'nın yayınlanan bölümünde; ortaya çıkan sırlar ve beklenmedik hamleler tüm dengeleri değiştirirken, Yusuf’un hem intikamı hem de duyguları arasında sıkıştığı kritik süreç hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıdı.

Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibi’nin üstlendiği kadrosunda Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci, Mina Demirtaş, Onur Ünsal, Gökhan Yıkılan, Erdem Adilce, Asena Girişken, Velatnu Aydın, Fırat Altunmeşe, Zehra Barto, Dilara Yılmaz, Mine Teber, Elçin Atamgüç, Zamire Zeynep Özdemir, Kerimcan Kamal, Necat Bayar, Ergun Kuyucu, Sinem Öcalır, Hakan Eksen, Tuana Naz Tiryaki, Aslı Kaplan, Gökhan Güvenatam ve Devrim Yakut ve Uğur Aslan gibi birbirinden başarılı ve usta isimleriyle ‘Delikanlı’ dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle heyecanı zirveye taşıdı.

'DELİKANLI’NIN 4'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf, Sarp’ın elinde olan Murat’ı gördüğünde büyük bir sıkışmışlık yaşadı; hem kardeşini ele vermedi hem de durumu kontrol etmek zorunda kaldı. Tam bu noktada Miran’ın hamlesi devreye girdi; Sarp’a gelen mesaj ve görüntüler içeride bir sızıntı olduğunu ortaya çıkardı ve dengeler bir anda değişti. Ardından iki kardeş yıllar sonra ilk kez yüz yüze geldi; özlemle başlayan bu karşılaşma kısa sürede sert bir hesaplaşmaya dönüştü. Murat, Yusuf’un yıllarca ortadan kaybolmasını affetmedi, Yusuf ise her şeyi ailesi için yaptığını savundu; aralarındaki kırılma derinleşti ve Murat, Yusuf’un yaşadığını kimseye söylememesi konusunda uyarılmasına rağmen rest çekerek uzaklaştı.

Yusuf’la Murat’ın büyük yüzleşmesi;

Öte yanda Hazan, Yusuf’la yaşadıklarının ardından büyük bir çöküşün içine girdi ve eve döndüğünde Dila ile karşı karşıya geldi. Dila, Yusuf’un hayatında başka bir kadın olduğunu düşündüğü için yıkıldı; Hazan ise bu durumu manipüle ederek Dila’nın Yusuf’a olan güvenini tamamen kırmaya çalıştı. Aynı zamanda ev içinde gerilim büyüdü; Zühre, Dila’nın bir ilişki yaşadığını öğrendiğinde sert bir şekilde üzerine gitti, aralarındaki çatışma fiziksel bir noktaya kadar tırmandı ve Zühre kızına tokat attı.

Yusuf, istem dışı gelişen olayları düzeltmek adına Kızılhanların evine gitti ve Dila ile yüzleşti ancak Dila onu tamamen reddetti; Yusuf’un kendisini çıkarları için kullandığına inandı. Buna rağmen Yusuf geri adım atmadı ve Dila’yı kazanmakta kararlı olduğunu açıkça ortaya koydu. Yusuf, Kızılhanlarla kurulacak ortaklığı bilinçli şekilde bozarak büyük bir hamle yaptı; aslında bunu Dila’yı kaybetmemek için yaptı. Sarp bunu kişisel bir meydan okuma olarak algıladı ve öfkesini gizleyemedi. Yusuf’un sözleri hem Sarp’a hem de Dila’ya mesaj niteliği taşıdı; para ve güçten vazgeçebileceğini ama Dila’dan vazgeçmeyeceğini hissettirdi. Bu kararın ardından ev içinde tansiyon iyice yükseldi. Hazan, Yusuf’u kaybettiğini kabullenemedi ve Dila’ya karşı daha saldırgan, daha manipülatif bir çizgiye geçti. Ardından Yusuf ve Hazan arasında sert bir hesaplaşma yaşandı; Yusuf, Dila’yı gerçekten korumak istediğini ve onunla evlenmeyi düşündüğünü açıkça dile getirdi. Hazan bunu bir ihanet olarak gördü ve tehdit seviyesini yükseltti. Yusuf’un asıl planı bu noktada netleşti; Miran’la birlikte Kızılhanlara karşı büyük bir oyun kurdu.

Kızılhanlarda olaylı akşam yemeği;

Miran’la Yusuf’un geçmişi;

Finale doğru Hazan’ın planı devreye girdi; Yusuf’un evindeki kadına ait ayakkabılar üzerinden Dila’nın ilişkisini açığa çıkardı. Zühre gerçeğe yaklaştı ve Dila’yı sert şekilde cezalandırdı, onu okuldan koparacak kadar ileri gitti. Ardından Hazan, Dila’nın sevgilisinin kim olduğunu öğrenmek için onu baskı altına aldı. Hazan’ın “Yusuf” diyerek bombayı patlattığı anda kapı çaldı; ortaklık için imzaları atan Yusuf ve Sarp müjdeyi vermek üzere eve geldi.

İşte heyecan dolu final sahnesi;

'Delikanlı' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de.