Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Delikanlı dizisi başlıyor! Delikanlı dizisi ilk bölümü ne zaman, hangi kanalda? Delikanlı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

        Delikanlı dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayımlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayın tarihiyle gündeme gelen yeni yapım, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden ilgi topladı. Aile, mücadele ve hayatın zorlukları karşısında ayakta kalmaya çalışan genç bir karakterin hikâyesini ekranlara taşıyacak olan Delikanlı dizisinin yayın günü ve saatine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, Delikanlı dizisi ilk bölümü ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Delikanlı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 12:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu da izleyiciler tarafından yakından araştırılıyor. Dram ve aksiyon unsurlarını bir araya getirmesi beklenen yapımın, genç bir karakterin hayat mücadelesini ve çevresiyle yaşadığı çatışmaları etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. Yayın tarihi, kanal bilgisi ve oyuncu listesine dair Delikanlı dizisiyle ilgili tüm detaylar haberimizde

        2

        DELİKANLI DİZİSİ İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

        Delikanlı dizisi, ilk bölümüyle 6 Nisan Pazartesi (bu akşam) 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

        3

        DELİKANLI DİZİSİ HANGİ KANALDA?

        Milyonlarca seyirci tarafından heyecanla beklenen dizi SHOW TV ekranlarından yayınlanacak.

        4

        DELİKANLI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

        Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibi’nin üstlendiği 'Delikanlı’nın kadrosunda Mert Ramazan Demir (Yusuf), Melis Sezen (Hazan), Salih Bademci (Sarp), Mina Demirtaş (Dila), Onur Ünsal (Kamer), Gökhan Yıkılan (Korkut), Erdem Adilce (Remzi), Asena Girişken (Arzu), Velatnu Aydın (Murat), Fırat Altunmeşe (Saffet), Zehra Barto (Elmas), Dilara Yılmaz (Asya), Mine Teber (Meryem), Elçin Atamgüç (Makbule), Zamire Zeynep Özdemir (Nazan), Kerimcan Kamal (Tahsin), Necat Bayar (Tayyar), Ergun Kuyucu (Hüsnü), Sinem Öcalır (Fidan), Hakan Eksen (Gürbüz), Tuana Naz Tiryaki (Elif), Aslı Kaplan (Nimet), Gökhan Güvenatam (Halil) ve Devrim Yakut (Zühre) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

