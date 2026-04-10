Delikanlı dizisi oyuncuları: Delikanlı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?
Delikanlı dizisinin ilk bölümü SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Oyuncu kadrosuyla izleyicinin oldukça ilgisini çeken yeni yapım, şimdiden beğeni topladı. Aile, mücadele ve hayatın zorlukları karşısında ayakta kalmaya çalışan genç bir karakterin hikâyesini ekranlara taşıyacak olan Delikanlı dizisinin yayın günü ve saatine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, Delikanlı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir, hangi gün yayınlanıyor? İşte Delikanlı dizisi oyuncuları
Giriş: 10.04.2026 - 11:41 Güncelleme:
Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu da izleyiciler tarafından yakından araştırılıyor. Dram ve aksiyon unsurlarını bir araya geldiği yapım, ilk bölümüyle SHOW TV'de ekrana geldi.
DELİKANLI DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI
Mert Ramazan Demir: Yusuf
Melis Sezen: Hazan
Salih Bademci: Sarp
Mina Demirtaş: Dila
Yardımcı Oyuncu Kadrosu
Devrim Yakut: Zühre Akdemir
Onur Ünsal: Kamer
Zehra Barto: Elmas
Fırat Altunmeşe: Saffet
Mine Teber: Meryem
Ergun Kuyucu: Hüsnü
Tuana Naz Tiryaki: Elif
Velatnu Aydın: Murat
Elçin Atamgüç: Makbule
Zamire Zeynep Özdemir: Nazan