Delikanlı dizisi Show TV'de başlıyor! Delikanlı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

DELİKANLI DİZİSİ SHOW TV’DE BAŞLIYOR!

Şimdiden dikkatleri üzerine çeken OGM Pictures ­­­imzalı “Delikanlı” dizisinin ilk teaserı yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi, çok yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

DELİKANLI DİZİSİ HAKKINDA

Yayınlanan teaserda, Yusuf’un “Şimdi elimde kalan tek şey nefretim; bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim” sözleri, dizinin intikam ve heyecan dolu dünyasını gözler önüne seriyor. “Delikanlı”, geçmişin hesaplarıyla örülü bir yolculuğun kapılarını aralıyor ve izleyiciyi hem aşkın hem de intikamın peşinden sürükleyecek unutulmaz bir hikâyeye davet ediyor.

DELİKANLI OYUNCULARI KİM?

Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.