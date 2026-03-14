        Haberler Bilgi Yaşam Delikanlı dizisi Show TV’de başlıyor! Delikanlı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

        Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizi, çok yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş yer alıyor. Peki Delikanlı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

        Giriş: 14.03.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Delikanlı dizisi ekibi ve iddialı kadrosuyla sezonun en çok konuşulacak projelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. İşte, Delikanlı konusu ve oyuncu kadrosu

        DELİKANLI DİZİSİ SHOW TV’DE BAŞLIYOR!

        Şimdiden dikkatleri üzerine çeken OGM Pictures ­­­imzalı “Delikanlı” dizisinin ilk teaserı yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi, çok yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

        DELİKANLI DİZİSİ HAKKINDA

        Yayınlanan teaserda, Yusuf’un “Şimdi elimde kalan tek şey nefretim; bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim” sözleri, dizinin intikam ve heyecan dolu dünyasını gözler önüne seriyor. “Delikanlı”, geçmişin hesaplarıyla örülü bir yolculuğun kapılarını aralıyor ve izleyiciyi hem aşkın hem de intikamın peşinden sürükleyecek unutulmaz bir hikâyeye davet ediyor.

        DELİKANLI OYUNCULARI KİM?

        Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

        DELİKANLI KONUSU NE?

        İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. Çocukluk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları, saklanan sırlar ve beklenmedik bir aşk, onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Bir araya geldiler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Oscar'ı kimler kazanır?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
