Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        İlk bölümüyle bu akşam SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Delikanlı'da ağabey-kardeşi canlandıracak olan Salih Bademci (Sarp Kızılhan) ve Mina Demirtaş (Dila Kızılhan), dizi öncesi hikâyeye ve karakterlerine dair ipuçları verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 15:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Madalyonun iki yüzünü sunacak"

        SHOW TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği yeni dizisi ‘Delikanlı’ bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Heyecanla beklenen dizide ağabey-kardeşi canlandıracak olan Salih Bademci ve Mina Demirtaş, dizi öncesi hikâyeye ve karakterlerine dair ipuçları verdi. 'Sarp' ve 'Dila Kızılhan' kardeşler şimdiden çok konuşulacağının sinyallerini veriyor.

        Salih Bademci, hayat vereceği 'Sarp' karakterini şu ifadeleri kullanarak anlattı: 'Sarp', çocuk yaşta ağır travmalarla şekillenmiş, hayatın en kırılgan dönemlerinde derin yaralar almış bir adam. Hayatta kalmış olmayı bir mucize değil, ödenmesi gereken bir borç gibi görür. Bu yüzden sürekli bir yükümlülük hissiyle hareket eder. Üzerine erken yaşta kalan sorumlulukları sağlıklı bir şekilde taşıyamaz. Gücü sevgiyle değil, kontrolle kurar ve ancak her şey kendi denetimindeyken güvende hisseder. 'Sarp', içindeki yükü başkalarına yansıtan, sevmeyi kontrolle, güvenliği baskıyla ve gücü korkuyla tanımlayan, kaybetmemek uğruna her şeyi riske atabilecek bir karakter diyebilirim. İzleyiciyi sürükleyici bir hikâye bekliyor. Tüm oyuncu kadrosunun birbiriyle uyumu ve teknik ekibimizin mahareti seyir zevki yüksek bir iş olarak 'Delikanlı' dizimizi farklı bir yere koyacak diye düşünüyorum.

        Mina Demirtaş ise hikâyeyi şu sözlerle anlattı: 'Delikanlı' bence bize geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları ve zorluklarla baş etmek için intikam planlarının her zaman beklediğimiz gibi sonuçlanmadığını, beklemediğimiz şeylerle karşılaşabileceğimizi ve olmaya çalıştığımız kişi ile gerçekten olduğumuz kişi arasında çelişkiye düşebileceğimizi anlatıyor.

        Demirtaş, 'Dila' karakterini ve izleyiciyi bekleyen sürprizlerden de bahsetti. Oyuncu, "Dila' aslında tam olmak istediği kişi olarak büyüyememiş, hep olması gereken bir 'Dila' olmuş. Ama kendi içerisinde bunu ailesine karşı minik oyunlarla dengede tutmaya çalışıyor. 'Yusuf' ile tanışması da onun için bir ilk ve aslında daha da büyüdüğü, hayatının değiştiği nokta. O yüzden evet 'Dila'yı bilmediği yeni sürprizler bekliyor" dedi.

        Dizinin iki yıldızı, son olarak izleyicilerle duygularını paylaştı.

        Salih Bademci: Ekip olarak o kadar heyecanlıyız ki... İzleyiciyi gerçekten sürükleyici bir proje bekliyor. Karakterleriyle ve dünyasıyla yüksek bir ritme sahip. Hayatın içinde olduğu gibi madalyonun iki yüzünü de bizlere sunacak diyebilirim.

        Mina Demirtaş: Bu akşam için ben de çok heyecanlıyım. Onları çok güzel bir hikâye bekliyor. Akşam hep birlikte izlemek dileğiyle...

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
