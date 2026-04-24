SHOW TV'nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş'ın paylaştığı 'Delikanlı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

İşte 'Delikanlı'nın 4'üncü Bölüm Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Dila ve Yusuf arasında ipler, Yusuf'un evinde gördüğü kadın ayakkabısıyla kopma noktasına gelirken; Sarp ve Hazan ilişkisi de Yusuf'un geri dönmesiyle altüst oluyor.

Geçmişin yaraları gün yüzüne çıkarken Yusuf ve Hazan'ın yüzleşmesi, eski iki aşığın yeni bölümde yaşayacaklarına dair merakı artırıyor.

Remzi'nin planıyla Murat'ın yem olarak kullanılması ters teperken, iki kardeşin uzun zaman sonra yaptığı yürek yakan konuşma duygu dolu anları beraberinde getiriyor.

Dila'nın Yusuf'la ilişkisi Kızılhan evine bomba gibi düşerken, Yusuf'un, "Dila'yı o cehennemden kurtaracağım, onunla evleneceğim" sözleri tanıtıma damgasını vuruyor.

'Delikanlı', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.