"Delirten ağrı"dan ameliyatla kurtuldu

Özel bir şirkette müşteri hizmetleri sorumlusu olarak çalışan Burcu Atabeyoğlu (40), 2020de yüzünün sağ tarafındaki şiddetli ağrılar nedeniyle başvurduğu çeşitli doktor ve hastanelerde şikayetine tam çözüm bulamadı.

Atabeyoğlu, bir süre önce Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Op. Dr. Ali Samet Topsakal'ın yaptığı kontrol ve tetkikler sonucu Atabeyoğlu'na halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen trigeminal nevralji (yüz bölgesindeki sinirleri etkileyen ağrı) tanısı konuldu.

Burcu Atabeyoğlu, Topsakal ve ekibinin 17 Nisan'da yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Diş doktoru akrabasının yönlendirmesiyle nöroloji uzmanına göründüğünü belirten Atabeyoğlu, "MR'lar ve diğer tetkikler sonucunda ilaç başlandı ancak bir yere kadar etki etti. Başlarda hiçbir problemim yoktu, yaklaşık 2-3 sene sonra ataklarım artmaya başladı. Doktorlar ilaçları artırdı, takviye yeni ilaçlar verdiler. Daha fazla ilaç veremeyecekleri için artık bir beyin cerrahıyla yola devam etmem gerektiğini söylediler" dedi.

Atabeyoğlu, İstanbul, Trabzon ve Orduda da doktorlarla görüştüğünü ifade ederek, "En son aile hekimim, Dr. Ali Samet beye yönlendirdi. Yaptığı tetkikler sonrasında ameliyata karar verildi. Şu an için bir problemim yok. Günlük hayatıma başladım. Sosyal hayatımda herhangi bir problem yaşamıyorum, her şey düzene girdi" diye konuştu.

"BU ACIYI ANLATABİLECEĞİM BİR KELİME YOK"

Çektiği acıyı tarif edemediğini anlatan Atabeyoğlu, şunları kaydetti: "Yüzümün sağ tarafında yanağımda oluşan bir şey, bildiğiniz elektrik çarpması gibi. Konuşamıyorum, yemek yiyemiyorum, dişimi fırçalayamıyorum, işimi yapamıyorum, çalışamıyorum, sosyal hayatım yok, kimseyle iletişim kuramıyorum, günlerimin çoğu rapor alıyordum ve evde geçiyordu. Bu acıyı anlatabileceğim kelime yok. Sinir sistemim alt üst oluyor, kuvvetim kalmıyor bu acı geldiğinde. Ama şu an için bir problemim yok. 2,5 ay önce ameliyat oldum. Bir hafta hastanede yattım, sonra da taburcu oldum, kontrollerim devam ediyor."