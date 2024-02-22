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        Haberler Gündem Politika DEM'in 6 büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı

        DEM'in 6 büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin 6 büyükşehir belediye başkan adayını tanıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 18:57 Güncelleme: 22.02.2024 - 18:57
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        DEM'in 6 büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayının Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Perihan Pakize Sinemillioğlu olduğunu bildirdi.

        Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin 6 büyükşehir belediye başkan adayını tanıttı.

        Buna göre DEM Parti'nin 6 büyükşehirde belediye başkan adayları şunlar:

        Adana Büyükşehir Belediyesi Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Suzan Koç ve Raif Kanat

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        Hatay Büyükşehir Belediyesi Perihan Pakize Sinemillioğlu

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkan Aslan ve Akın Birdal

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Candan Süsoy ve Yusuf Uludağ

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir.

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