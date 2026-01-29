Habertürk
        DEM Parti'den DEVA Partisi'ne ziyaret | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den DEVA Partisi'ne ziyaret

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etti. 1,5 saat süren görüşmede Suriye'deki olaylar ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:24 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:24
        DEM Parti'den DEVA'ya ziyaret
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ziyarette bulundu.

        Hatimoğulları ve Bakırhan beraberlerindeki DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEVA Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

        DEM Parti heyetiyle Babacan arasında gerçekleşen basına kapalı görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, Babacan'a teşekkür etti.

        Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'deki süreci nasıl etkileyeceğine yönelik birçok soru yöneltildiğini belirten Hatimoğulları, "Bunun açık ve net yanıtını hep beraber üretmeliyiz. Bunun yanıtı sadece DEM Parti'de olamaz. Bunun yanıtı sadece muhalefette olamaz. Bunun yanıtı başta iktidar ortaklarında olmalıdır." diye konuştu.

        Suriye'de bir iç barışın tahkim edilmesini önemli bulduklarını aktaran Hatimoğulları, "Hem iktidara hem de bütün muhalefet güçlerine çağrımızdır, gelin Suriye'nin barışını inşa etme konusunda hep birlikte elimizi taşın altına koyalım." ifadesini kullandı.

        "SURİYE GERÇEKTEN ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan da Suriye'deki gelişmelere yönelik şunları dile getirdi:

        "Suriye'de ne olursa olsun tüm tarafların bir numaralı önceliği sivil halkın, kadınların, çocukların korunmasıdır. Tek bir insana, tek bir cana dahi zarar vermeden bu sürecin yürümesidir. Şu anda oluşmuş olan Şam yönetiminin güçlü bir devlet yapısına ulaşması ancak Suriye içindeki tüm kesimlerin güvenini kazanarak mümkün olur. Çünkü yeni bir devlet yapısı ancak ve ancak halkın gücüne, halkın desteğine dayanan bir meşruiyetle ayakta durabilir."

        Bu süreçte yanlış bir dil kullanımının büyük duygusal kopuşlara ve on yıllarca telafi edilemeyecek durumlara yol açabileceğini söyleyen Babacan, bu konuda dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti.

        Babacan, "Umarım ki bu sıkıntılı, stresli ve riskli süreci hep beraber, bölgenin insanları olarak el ele verip aşacağız ve Türkiye'nin, Suriye'nin, Irak'ın hak ettiği o istikrara, barışa, huzura inşallah hep beraber ulaşacağız. Bu mümkün. Ama bizim kendi gayretimizle mümkün." diyerek sözlerini tamamladı.

