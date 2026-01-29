DEM Parti'den DEVA Partisi'ne ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ziyarette bulundu.

Hatimoğulları ve Bakırhan beraberlerindeki DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEVA Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

DEM Parti heyetiyle Babacan arasında gerçekleşen basına kapalı görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, Babacan'a teşekkür etti.

Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'deki süreci nasıl etkileyeceğine yönelik birçok soru yöneltildiğini belirten Hatimoğulları, "Bunun açık ve net yanıtını hep beraber üretmeliyiz. Bunun yanıtı sadece DEM Parti'de olamaz. Bunun yanıtı sadece muhalefette olamaz. Bunun yanıtı başta iktidar ortaklarında olmalıdır." diye konuştu.

Suriye'de bir iç barışın tahkim edilmesini önemli bulduklarını aktaran Hatimoğulları, "Hem iktidara hem de bütün muhalefet güçlerine çağrımızdır, gelin Suriye'nin barışını inşa etme konusunda hep birlikte elimizi taşın altına koyalım." ifadesini kullandı.