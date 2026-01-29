DEM Parti'den Saadet Partisi'ne ziyaret
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a ziyarette bulundu
DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Saadet Partisi Genel Merkezine geldi.
DEM Parti heyetiyle Arıkan arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmenin ardından basın açıklamasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Suriyede yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.
Suriyede tüm kesimleri kapsayan politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Bakırhan, "Kürtlerle Arapların çatışmasını istemiyoruz. Oradaki Kürtler de bir çatışma istemiyor. İç savaştan çıkmış bir ülkenin yeniden inşa edilmesini, demokratik bir zemine kavuşmasını istiyorlar." diye konuştu.
Suriyede ateşkesin devam etmesi, çatışmaların durması gerektiğini dile getiren Bakırhan, sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını ulaştırmaları için Mürşitpınar Sınır Kapısının açılması gerektiğini ifade etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan da DEM Partinin Türkiyenin Suriyede garantör ülke olması teklifini önemsediklerini söyledi. Arıkan, şöyle devam etti:
"Türkiyemizde Türkün ne kadar hakkı varsa Kürtün de diğer etnik unsurların da hakkı olduğunu her zaman savunuyoruz. Aynı şekilde komşu ülke Suriyede Arapın ne kadar hakkı varsa Kürtün de diğer etnik unsurların da haklarının olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Nasıl ki bizim coğrafyamızda Türkün sayısal olarak fazla olması diğer etnik kökenlerin dışlanmasını gerektirmiyorsa Suriyede de Arap nüfusunun fazla olması diğer insanların ötekileştirmesini gerektirmez. Suriyenin çok kısa sürede toparlanarak tüm etnik kökenli insanlara eşit hak dağılımını yapabilmesi gerekir."
Arıkan, TBMMnin bir heyetle bölgeye giderek inceleme yapması ve dünya kamuoyuna doğru bilgileri aktarması gerektiğini kaydetti.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.