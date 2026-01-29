DEM Parti'den Saadet Partisi'ne ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Saadet Partisi Genel Merkezine geldi.

DEM Parti heyetiyle Arıkan arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından basın açıklamasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Suriyede yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Suriyede tüm kesimleri kapsayan politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Bakırhan, "Kürtlerle Arapların çatışmasını istemiyoruz. Oradaki Kürtler de bir çatışma istemiyor. İç savaştan çıkmış bir ülkenin yeniden inşa edilmesini, demokratik bir zemine kavuşmasını istiyorlar." diye konuştu.

Suriyede ateşkesin devam etmesi, çatışmaların durması gerektiğini dile getiren Bakırhan, sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını ulaştırmaları için Mürşitpınar Sınır Kapısının açılması gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan da DEM Partinin Türkiyenin Suriyede garantör ülke olması teklifini önemsediklerini söyledi. Arıkan, şöyle devam etti: