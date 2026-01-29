Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM Parti'den Saadet Partisi'ne ziyaret | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den Saadet Partisi'ne ziyaret

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a ziyarette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 19:51 Güncelleme: 29.01.2026 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti'den Saadet Partisi'ne ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Saadet Partisi Genel Merkezine geldi.

        DEM Parti heyetiyle Arıkan arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

        Görüşmenin ardından basın açıklamasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Suriyede yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

        Suriyede tüm kesimleri kapsayan politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Bakırhan, "Kürtlerle Arapların çatışmasını istemiyoruz. Oradaki Kürtler de bir çatışma istemiyor. İç savaştan çıkmış bir ülkenin yeniden inşa edilmesini, demokratik bir zemine kavuşmasını istiyorlar." diye konuştu.

        REKLAM

        Suriyede ateşkesin devam etmesi, çatışmaların durması gerektiğini dile getiren Bakırhan, sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını ulaştırmaları için Mürşitpınar Sınır Kapısının açılması gerektiğini ifade etti.

        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan da DEM Partinin Türkiyenin Suriyede garantör ülke olması teklifini önemsediklerini söyledi. Arıkan, şöyle devam etti:

        "Türkiyemizde Türkün ne kadar hakkı varsa Kürtün de diğer etnik unsurların da hakkı olduğunu her zaman savunuyoruz. Aynı şekilde komşu ülke Suriyede Arapın ne kadar hakkı varsa Kürtün de diğer etnik unsurların da haklarının olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Nasıl ki bizim coğrafyamızda Türkün sayısal olarak fazla olması diğer etnik kökenlerin dışlanmasını gerektirmiyorsa Suriyede de Arap nüfusunun fazla olması diğer insanların ötekileştirmesini gerektirmez. Suriyenin çok kısa sürede toparlanarak tüm etnik kökenli insanlara eşit hak dağılımını yapabilmesi gerekir."

        Arıkan, TBMMnin bir heyetle bölgeye giderek inceleme yapması ve dünya kamuoyuna doğru bilgileri aktarması gerektiğini kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bağcılar'da burun ameliyatı olan 29 yaşındaki genç fenalaşıp hayatını kaybetti

        Bağcılar'da burun ameliyatı olan 29 yaşındaki genç fenalaşıp hayatını kaybetti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında