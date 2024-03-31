DEM Parti hangi il ve ilçeleri kazanıyor? (Yerel seçim sonuçları)

Türkiye, bugün 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimde kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen, 206 bin 845 sandıkta oyunu kullandı. Seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç de ilk kez oy verdi.

Yayı yasağının 19.18'de kalması sonrası ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Seçimde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), oy oranı ve hangi il ve ilçeleri alacağı da merak ediliyordu. İşte DEM Parti'nin kazandığı il ve ilçe belediyerinin tam listesi...