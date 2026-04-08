DEM Parti’den 4 günlük toplantı trafiği: Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak
DEM Parti, Terörsüz Türkiye süreci için 4 günlük bir toplantı serisi başlatıyor. Eş genel başkanlar, milletvekilleri ve parti meclisi üyeleri ile süreçteki son durumu değerlendirecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi
Giriş: 08.04.2026 - 10:55
DEM Parti’de Terörsüz Türkiye sürecine yönelik 4 gün sürecek toplantı trafiği başlatacak.
Toplantılardan önce DEM Parti MYK, Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığında toplandı.
GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Toplantının gündemi; Terörsüz Türkiye süreci, süreç kapsamında atılacak yasal adımlar, İmralı heyetinin temasları CHP'nin gündeme getirdiği ara seçim tartışması ve İran savaşı olacak.
9 Nisan’da eş genel başkanlar başkanlığında milletvekilleriyle, 10 Nisan’da da Kadın Meclisi Toplantısı gerçekleştirilecek. 11-12 Nisan tarihlerinde ise, ise Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ