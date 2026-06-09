Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Çerçeve yasa AKP ile görüşülmüştür | Son dakika haberleri

        DEM Partili Hatimoğulları: Çerçeve yasa AKP ile görüşülmüştür

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin hukuk heyeti ve İmralı heyetinin geçen hafta AK Parti ile görüşme gerçekleştirdiğini kaydederek, "Bu çerçeve yasa AKP ile görüşülmüştür. Heyetimiz görüşmede özel yasanın bir an önce hayata geçirilmesi ve yasanın sürece sağlayacağı ivmeyi görüşmede AKP heyetine aktardılar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 15:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çerçeve yasa AKP ile görüşülmüştür"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin hukuk heyeti ve İmralı heyetinin geçen hafta AK Parti ile görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Bu çerçeve yasa AKP ile görüşülmüştür. Heyetimiz görüşmede özel yasanın bir an önce hayata geçirilmesi ve yasanın sürece sağlayacağı ivmeyi görüşmede AKP heyetine aktardılar. Meclis kapanmadan önce bu yasanın çıkmasının ne kadar önemli ve elzem olduğunun altını bir kez daha çizdiler" dedi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

        Hatimoğulları, CHP kurultayına ilişkin 'mutlak butlan' kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye sadece derin bir ekonomik krizinin içinde değil; demokrasi ve hukuk krizinin dibini yaşıyoruz. Bakın bu kürsüden çokça ifade ettik, bugün yeniden ifade etmek isterim; Cumhuriyet tarihi boyunca halk iradesi kimi zaman darbelerle kimi zaman olağanüstü hukukla kimi zaman da yargı kararlarıyla baskılanmıştır, zaman zaman sekteye uğratılmıştır. Bugün CHP'ye mutlak butlan ataması, demokratik siyasetin yeniden dizayn edilme örneklerinden biridir. Askeri vesayet rejimine karşı çıkanlar şimdi oluşturdukları yeni bir yönetim zümresi ile otoriter bir zümreyle vesayet rejimine dönüşmüş durumdalar. Böyle bir tablo içerisinde CHP ve mutlak butlan tartışması bir parti içi kriz, koltuk kavgası ya da güncel bir siyasi çekişmenin çok ötesinde ve biz şuna inanıyoruz; asıl mesele kimin nerede, hangi koltukta oturacağı ya da oturduğu değil, Türkiye açısından asıl mesele demokrasinin nereye oturacağıdır. Siyasi rekabet sandıkta mı kurulacak, mahkeme koridorlarında mı? Halkın, üyelerin, delegelerin, seçmenlerin iradesi mi esas alınacak yoksa yargı eliyle siyaset yeniden mi dizayn edilecek? CHP'ye mutlak butlan kararı, demokratik ve sivil alanı komple tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

        'DEMOKRATİKLEŞME YASALARINA İHTİYACIMIZ VAR'

        'Terörsüz Türkiye' sürecinde barış ve demokrasi kavramlarının önemine işaret eden Hatimoğulları, "Bu süreç şu an gerçekten son derece önemli bir eşikten geçiyor. Bir karar verme eşiğinden geçiyor. Bu eşikte toplumun beklediği ve sürece ivme kazandıracak olan yasal çerçevedir. Çerçeve yasa bu sürecin teknik başlığı değildir, sürecin; barışın, hukukun, umudun güvence altına alınması ve tarihi ortak geleceğe bağlayacak olan en hayati eşiğin formülünün bulunacağı yasadır. Her bekleyiş ve belirsizlik toplumda ve müzakereyi yürüten tarafların soru işaretlerini büyütüyor, güven duygusunu zayıflatıyor. Sayın Erdoğan şunu ifade etmişti, 'Süreci akılla, sağduyuyla, samimiyetle menzile ulaştırmakta kararlıyız, hayırlı işlerde çabuk olunmalı' demişti. O halde bu sözün gereği yapılmalı ve harekete geçilmeli, yol alınmalı, mesafe katedilmeli. Bu süreç hiçbir anlamda dar manadaki bir hesaba, hiçbir taktik beklentiye sığdırılamaz, hapsedilemez çünkü süreç stratejiktir, tarihseldir, toplumsaldır. Bu nedenle bu çerçeve yasa, iktidarıyla, muhalefetiyle toplumun tüm kesimlerini kapsayacak, paydaşları daraltan değil genişleten bir içerikte hazırlanmalı. Barış ancak toplumla kurulur. Demokratik toplum ancak sorumluluklarla inşa edilir. Fakat Meclis gündemine baktığımızda neyle karşılaşıyoruz biliyor musunuz? 12’nci Yargı Paketinden bahsediliyor. Edindiğimiz bilgilere göre paketin içerisinde genişleme yerine daralma, demokratikleşme yerine demokratik hakların daraltılması var. Türkiye'nin asıl ihtiyacı hakları ve demokrasiyi daraltan paketler yerine hakları artırıp demokrasiyi genişleten paketlerdir. Demokratikleşme yasalarına ihtiyacımız var" diye konuştu.

        'HEYETİMİZ, ÖZEL YASANIN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ AKP HEYETİNE AKTARDI'

        Hatimoğulları, partisinin hukuk heyeti ve İmralı heyetinin geçen hafta AK Parti ile görüşme gerçekleştirdiğini kaydederek, "Bu çerçeve yasa AKP ile görüşülmüştür. Heyetimiz görüşmede özel yasanın bir an önce hayata geçirilmesi ve yasanın sürece sağlayacağı ivmeyi görüşmede AKP heyetine aktardılar. Meclis kapanmadan önce bu yasanın çıkmasının ne kadar önemli ve elzem olduğunun altını bir kez daha çizdiler. Bizler de buradan bunun ehemmiyetinin altını bir kez daha çiziyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki ayrı yön iki ayrı merkez iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır." diyen Bahçeli, "Bir tarafta hu...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Genç kadın ölü bulundu! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı!
        Genç kadın ölü bulundu! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı!
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Bir taraf turkuaz, diğer taraf mavi! Bartın'da oluştu
        Bir taraf turkuaz, diğer taraf mavi! Bartın'da oluştu
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!