Beşiktaş'a transfer olması beklenen ancak son anda Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olan Demba Ba, dün oynanan maçta rakibinin ırkçı saldırısına maruz kaldı. Takım arkadaşları Demba Ba'yı tutmakta zorlandı.

Kariyerine Çin'de devam eden Senegal'li yıldız Demba Ba, takımı Shanghai Shenhua'nın Changchun Yatai ile oynadığı karşılaşmada rakibi Zhang Li'nin ırkçı sözleri sonrasında adeta çıldırdı. Takım arkadaşları Demba Ba'yı kontrol etmekte zorlanırken, rakip takımın Nijeryalı kaptanı Odion Ighalo duruma müdahale etti.

İghalo önce Demba Ba'ya neden sinirlendiğini sordu, ardından da gidip kendi takım arkadaşı olan Zhang Li'ye tepki gösterdi ve ortamı yumuşattı. Çin Futbol Federasyonu konuyla ilgili olarak soruşturma başlatacak. Bilindiği gibi FIFA, son yıllarda özellikle ırkçılık konusunda çok sert kararlar veriyor ve bu konuda oldukça hassas.

OLAYDAN ÖNCE TARTIŞTILAR

Demba Ba ve Zhang Li, ırkçılık olayının yaşandığı anlardan dakikalar için bir pozisyonun ardından karşı karşıya gelmişti. İkili yine sert bir tartışma yaşarken, olay fazla büyümemişti.

BÜYÜK DESTEK

Çin'de ırkçılığa maruz kalan Demba Ba'ya özellikle sosyal medyada Senegalli futbolcuya destek oldu. Irkçılığın kabul edilemez bir durum olduğunu ifade eden kullanıcılar, Zhang Li'nin ağır bir ceza alması gerektiğini belirttiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ