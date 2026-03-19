Demet Akalın'dan ünlülere tepki: Kimseye inanmayın
Demet Akalın, diyet ve spor yaparak zayıfladığını söyleyen bazı ünlü isimlere "Kimseye inanmayın" diyerek tepki gösterdi. Şarkıcı, kilo verme sürecine dair gerçekleri anlattı
Giriş: 19.03.2026 - 15:36 Güncelleme:
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Demet Akalın, "Diyet yaparak zayıfladım" diyen bazı ünlü isimlerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını savundu.
Kilo verme sürecinden bahseden Akalın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, kendisi de dahil olmak üzere ünlülerin çoğunun zayıflama iğnesi kullandığını söyledi.
"BEN DE KULLANDIM YALAN YOK"
Demet Akalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum' diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın anacığım.
