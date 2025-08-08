Demet Akalın'ın avukatından açıklama

Demet Akalın, eski dansçısı Merve Atalar ile mahkemelik oldu. Atalar'ın avukatı Fulya Büyükyörük tarafından İş Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Demet Akalın’ın dansçının sigorta primlerini yatırmadığı ve gerekli belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na teslim etmediği öne sürdü.

Merve Atalar Dilekçede; "Müvekkil sigortasız çalıştırıldığı için maaşı elden ödenmekte olup, maaşı da eksik ödenmiştir. Çalıştırıldığı süre boyunca yıllık izin, hafta tatili alacakları da ödenmemiştir. Tüm bunlara ek olarak, müvekkil uzun süre mobbing'e maruz bırakılmış, son olarak 2018'in aralık ayında davalının koruması tarafından darp edilmiştir. Müvekkilin davalı nezdinde 16 Aralık 2011 ile 4 Mart 2019 arasında çalışmış olduğunun tespitine ve sigorta kayıtlarına işlenerek bu günlere ait sigorta primlerinin Demet Akalın'dan alınarak yatırılmasını talep etmekteyiz" ifadeleri yer aldı.