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Demet Akalın'ın kayınbiraderi gözaltına mı alındı?

'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Bircan Bali, şarkıcı Demet Akalın'ın kayınbiraderinin evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındığını söyledi

06.09.2018 - 11:47 | Güncelleme:

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, popçu Demet Akalın'ın kayınbiraderinin gözaltına alındığını iddia etti. 

'OKAN KURT'UN AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI'

Canlı yayında açıklama yapan Bircan Bali, "Okan Kurt aile şirketiyle çalışıyor ve şirkette şu an borçlardan dolayı çatırdamalar meydana geldi. Okan Kurt'un ağabeyi de evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındı" dedi.

'DEMET'İN YUVASINDA ÇATIRDAMALAR VAR'

Elinde dava dosyasının olduğunu söyleyen Bircan Bali, Demet Akalın'ın borçlardan dolayı illallah ettiği ve bu konuyu yakın çevresiyle dertleştiğini, hatta eşiyle arasında bu konu yüzünden kötü olduğunu sözlerine ekledi.

'ELİMDE DAVA DOSYASI VAR'

Konu hakkındaki açıklamalarıyla alakalı elinde dava dosyasıyla ilgili fotoğrafların olduğunu söyleyen Bircan Bali, dosyada iki şüphelinin adının geçtiğini diğer kişinin de Okan Kurt ya da babası olabileceğini iddia etti.

'ŞİRKETİN MAL VARLIKLARI SATILARAK BORÇLAR KAPATILACAKTIR'

Demet Akalın'ın kayınpederi Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt'a ait olan Matraş Lojistik borçlarından dolayı icralık olmuştu.

Şirkete ait TIR'lara haciz getirilmesinin ardından Okan Kurt'un avukatı konuyla alakalı basın açıklaması yaparak "Ülkemizdeki döviz haraketliliğinin, sektördeki üst rekabet ve müvekkil şirkete yapılan saldırılar sonucunda, dar boğaza düşerek finansal problemler yaşamasına sebep olmuştur. Bu süreç 3 aydır başlamış durumdadır ve bu sürede Türkiye'nin devi olan bir otomotiv şirketine bütün borç kapatılmıştır. Sıralı bir şekilde şirketin bütün mal varlığı ile borçların tamamı kapatılacaktır. Bu süreç zaman yayılarak sıralı bir şekilde yapılacaktır." demişti.

'İYİYİZ'

Demet Akalın, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Benim eşimle mal varlığım, her şeyim ayrı. Zor günler geçirdik beraber. Adam hırsız değil arkadaşlar, adam sadece borçlu. Sıkı, sağlam da bir borcu var. Ödüyorlar, Allah kolaylık versin. Hepimiz psikolojik olarak etkilendik. Ama iyiyiz."

 

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