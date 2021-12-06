Demet'in 'Yeliz' sessizliği 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Akalın'ın geçtiğimiz haftalarda İBB'nin himayesinde olan Boji'yi sahiplenmek istediğini söylemesinin ardından sanatçı Yeliz, meslektaşını sert bir dille eleştirmişti.

Ünlü sanatçı Demet Akalın için, "Demet Hanım bir gün iki sokak dolaşıp, köpeklere mama verip, barınağa gitmiş mi?" şeklinde konuşmuştu. Akalın, muhabirlerin konuyu hatırlatması üzerine, hızlıca otomobiline binip, "İyi akşamlar." demekle yetindi.

NELER OLMUŞTU?

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesine aldığı Boji isimli sokak köpeğinin, tramvaya tuvaletini yaptığı iddia edilmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiaların ardından olayın gerçekleştiği öne sürülen tramvaydaki kamera görüntülerini paylaşmıştı. Görüntülerde bir yolcunun eliyle, dışkıyı tramvaya yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Ongun ardından, "Bunca spekülasyondan sonra Boji'nin başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Boji için geniş arazili evi olan bir aile arıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ongun'un çağrısına Demet Akalın'dan yanıt gelmişti. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından, "Ben hemen talibim." açıklamasını yapmıştı.