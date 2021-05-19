"UMARIM KENDİNİ GELİŞTİRİRSİN!"

Bu yorumun ardından Şahin'den açıklama gelmişti. Şahin, Akalın'a, "Yıl olmuş 2021, siz hala kadın kıyaslıyorsunuz. Andrea çok güzel ve keşke onun birinciliğinin haberini yapsaydınız, böyle boş bir haber olmasaydı. Sonuçta ikimiz de çok ayrı insanlarız, ayrı yarışmalarda yer aldık. 'Balık etli mi, sıfır beden mi güzel?' Siz şaka mısınız? Gerçekten 20 yıl geriden geliyorsunuz. Demet Akalın; umarım bir gün kendinle barışık olursun ve kendini geliştirirsin... Seni izleyen çok genç kız var, yazık" cevabını vermişti.