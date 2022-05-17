"BU BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Demet Evgar, organizasyonda BM Kadın Birimi tarafından Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi olarak görevlendirilmesi ve #BenKadınım projesi hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

Kadınların zorlu süreçlerden geçerek kazandığı tüm hakları kutladığımız ve hala süregelen eşitsizlikleri tekrar masaya yatırdığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi İyi Niyet Elçisi ilan edilmek tabii ki büyük bir gurur fakat büyük de bir sorumluluk. Bu sorumluluğun bilinciyle daha önce yürüttüğüm çalışmaları Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin ortaklığıyla güçlendirerek, daha fazla kadına ilham olabilmek ve kadınların hikâyesini daha fazla kadınla buluşturabilmek istiyorum.