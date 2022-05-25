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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum

Etiler'de görüntülenen Demet Özdemir, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu, "Eğlenceyi, espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum" dedi

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  • Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Demet Özdemir, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.
  • Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum - Magazin haberleri

    "KENDİMİ ROMANTİK BULMUYORUM"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncuya, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Romantik değilim." açıklaması hatırlatıldı.

    Özdemir, konuyla alakalı, "Ben romantik birisiyim' desem biraz garip olur diye düşünüyorum. Eğlenceyi, espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum." şeklinde konuştu.
  • Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum - Magazin haberleri

    "HEP OL SEVGİLİM"

    Demet Özdemir, 13 Mayıs'ta 37 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından şu sözlerle kutlamıştı:

    Sana hep söyledim; seversem görersin... Ruhunun tüm inceliklerini benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun sevgilim. Hep ol... Doğarsan görersin...
  • Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum - Magazin haberleri

    "DÜĞÜNÜMÜZ 2 GÜN SÜREBİLİR"

    Öte yandan geçtiğimiz ay Bebek'te görüntülenen Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çifti, düğün törenlerinin 4 gün süreceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirmişti.

    İkili, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur." demişti.
  • Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum - Magazin haberleri

    "TARİH KESİNLEŞMEDİ"

    Düğün tarihlerini daha belirlemediklerini de belirten Koç ve Özdemir, "Tarih kesinleşince sizinle paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.
  • Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum - Magazin haberleri

    "NEREDE, NE ZAMAN EVLENECEĞİMİZİ SÖYLEYİN"

    Daha önce muhabirlerin, "Düğününüzün Çeşme'de olacağı konuşuluyor." sözlerinin üzerine Oğuzhan Koç, "Henüz belli değil. Çeşme’yi siz çıkarttınız. Söyleyin bari bize nerede, ne zaman evlenelim diye. Ona göre hazırlanalım biz de..." demişti.
  • Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum - Magazin haberleri

    "SAKLIYORUM, GÖREMEZSİNİZ"

    Sevgilisinin evlenme teklifinde verdiği yüzüğün sorulması üzerine Demet Özdemir, "Bakın, saklıyorum. Göremezsiniz, iyi geceler arkadaşlar." şeklinde konuşmuştu.
  • Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum - Magazin haberleri

    FİYATI 70 BİN DOLAR!

    'Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda sevgilisine "Evet!" yanıtını veren Özdemir'in 4 karatlık özel tasarım tektaşının fiyatının 70 bin dolar, yani yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenilmişti.
  • Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum - Magazin haberleri

    ÇEŞME'DE BELGELENEN AŞK

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.
  • Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum - Magazin haberleri

    "GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"

    Oğuzhan Koç, "Güzel bir sürecin arifesindeyiz." diyerek, Özdemir ile aşklarını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşımıştı.
  • Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum - Magazin haberleri

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