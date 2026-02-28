Demet Şener: Ağladığım akşamlar oluyor

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü model Demet Şener, geçtiğimiz gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Sahilde yaptığı yürüyüşün ardından aracına binen Şener, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

ÇOCUK HASRETİ GÖZLERİNİ DOLDURDU

Eğitim hayatlarını yurt dışında sürdüren çocukları İrem ve Ömer'e duyduğu özlemi dile getiren Demet Şener, onlardan uzak kalmanın zorluğunu anlatırken duygusal anlar yaşadı. Zaman zaman gözyaşlarını tutamadığını itiraf eden Şener, şunları söyledi: Bir an önce yanıma gelmelerini bekliyorum. İrem nisan ayında gelecek, üniversite ikinci sınıfı bitiriyor. En çok bir arada olmayı özlüyoruz; dile kolay, yıllarca aynı evde yaşadık. Geldiklerinde kısıtlı zamanlarımızı çok kıymetli geçiriyoruz. Ömer sık gelemediği için ben onun yanına gidiyorum. Çok erken yaşta, henüz 14’ünde gitti.

"AĞLADIĞIM AKŞAMLAR OLUYOR"

Benim için gerçekten çok zor ve ağır bir süreç oldu; üç haftada bir Ömer'in yanına gittim. Onların kariyeri için böylesi hayırlı ama ağladığım akşamlar oluyor. Bazen çok özleyip oturup ağlıyorum. Bir anı canlanıyor ya da küçüklük fotoğraflarına bakıyorum; o anlar benim için güç geçiyor. Yine de onlara yansıtmamaya çalışıyorum, üzülmelerini istemem. Onları hep yakında beraber olacağı' diyerek motive ediyorum.