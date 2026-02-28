Canlı
        Haberler Objektife Takılanlar Demet Şener: Ağladığım akşamlar oluyor - Magazin haberleri

        Demet Şener: Ağladığım akşamlar oluyor

        Yeniköy'de objektiflere yansıyan emekli model Demet Şener, yurt dışında eğitim gören çocukları İrem ve Ömer'e duyduğu özlemi paylaşırken duygusal anlar yaşadı, "Bazen oturup ağladığım akşamlar oluyor"

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 20:18
        "Ağladığım akşamlar oluyor"

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü model Demet Şener, geçtiğimiz gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Sahilde yaptığı yürüyüşün ardından aracına binen Şener, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

        ÇOCUK HASRETİ GÖZLERİNİ DOLDURDU

        Eğitim hayatlarını yurt dışında sürdüren çocukları İrem ve Ömer'e duyduğu özlemi dile getiren Demet Şener, onlardan uzak kalmanın zorluğunu anlatırken duygusal anlar yaşadı. Zaman zaman gözyaşlarını tutamadığını itiraf eden Şener, şunları söyledi: Bir an önce yanıma gelmelerini bekliyorum. İrem nisan ayında gelecek, üniversite ikinci sınıfı bitiriyor. En çok bir arada olmayı özlüyoruz; dile kolay, yıllarca aynı evde yaşadık. Geldiklerinde kısıtlı zamanlarımızı çok kıymetli geçiriyoruz. Ömer sık gelemediği için ben onun yanına gidiyorum. Çok erken yaşta, henüz 14’ünde gitti.

        "AĞLADIĞIM AKŞAMLAR OLUYOR"

        Benim için gerçekten çok zor ve ağır bir süreç oldu; üç haftada bir Ömer'in yanına gittim. Onların kariyeri için böylesi hayırlı ama ağladığım akşamlar oluyor. Bazen çok özleyip oturup ağlıyorum. Bir anı canlanıyor ya da küçüklük fotoğraflarına bakıyorum; o anlar benim için güç geçiyor. Yine de onlara yansıtmamaya çalışıyorum, üzülmelerini istemem. Onları hep yakında beraber olacağı' diyerek motive ediyorum.

        "BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ BİLE"

        Muhabirlerin, Real Madrid altyapısında basketbol kariyerini sürdüren oğlu Ömer Kutluay hakkında sorduğu, "Boynuz kulağı geçti diyebilir miyiz?" sorusuna ise Şener'den gurur dolu bir yanıt geldi. Bu soruya Şener, şu sözlerle karşılık verdi: Bence geçti bile. Basketboldan anlayan herkes Ömer'in çok yetenekli olduğunu söylüyor. Çok istekli ve azimli bir çocuk. Onu en iyi yerlerde görmek bir anne olarak en büyük dileğim. Hem milli takımda hem de Real Madrid'de forma giyiyor. Kızımız da oğlumuz da bizlerden çok daha iyi yerlere gelsin. Bir anne babanın isteyeceği en güzel şey budur. İnşallah Ömer çok daha iyi yerlere gelecek.

        Yaren Leylek 15. yılda da göçüp geldi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 15. yılda da göçten geldi. Eskikaraağaç Leylek Köyündeki Balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren Leylek'in gelenekselleşmiş fotoğrafları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper ...
