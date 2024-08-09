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        Haberler Magazin Demet Şener: Mesleğin ilk günlerindeki heyecanı yaşadım - Magazin haberleri

        Demet Şener: Mesleğin ilk günlerindeki heyecanı yaşadım

        Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği Laleli Fashion Shopping Fest defilesinde Avrupa'nın en büyük sokak podyumu kuruldu. Wilma Elles ve Sezgi Sena Akay ile podyumda yürüyen Demet Şener, mesleğinin ilk günlerinde yaşadığı heyecanı yaşadığı heyecanı yaşadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 09:37 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:37
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        "Mesleğin ilk günlerindeki heyecanı yaşadım"
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        Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği Laleli Fashion Shopping Fest defilesinde Avrupa’nın en büyük sokak podyumu kuruldu.

        Laleli üreticisinin dünyaya pazarladığı en yeni modelleri Demet Şener, Wilma Elles ve Sezgi Sena Akay’ın da yer aldığı modeller tanıttı.

        Demet Şener, podyumda mesleğinin ilk günlerinde yaşadığı heyecanı yaşadığı heyecanı yaşadığını söyledi.

        Defilenin sunuculuğunu da üstlenen Sezgi Sena Akay ise ilk kez bu kadar büyük bir podyumda yürüdüğünü söylerken kariyerinin en büyük heyecanlarından birini yaşadığını aktardı.

        İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın da izlediği defile sonrası Lasiad Başkanı Gıyasettin Eyyübkoca tüm mankenlere ve defileyi organize Serkan Duman ve Gökhan Duman’a teşekkür etti.

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        #demet şener
        #wilma elles
        #sezgi sena akay
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