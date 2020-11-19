Demet'ten 'Nanay'

Demet Evgar'ın ilk single çalışması 'Nanay' müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Evgar'a düzenlemede Murat Acar eşlik ediyor. Şarkıya çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise Yiğit Evgar yer alıyor. Aykut Gürel, Demet Evgar için şunları dile getirdi; "Kayıt seanslarına bir piyes rolü gibi yaklaştı. Stüdyoya geldikten sonra aranjmanları ve şarkı sözlerini öğrendi, şarkılarda yaratılan karakterlere yerleşti, sonra parçayı kaydetti ve bitti."

Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Nanay'ı ilk dinlediği an single yapma kararını verdiğini ifade eden Demet Evgar; "Nanay için tek bir şey söyleme hakkım olsa 'Yalnızlığa övgü' derim. Ne kıymetlidir yalnızlığımız, kendimizi tanımak için ne önemli bir kapıdır. Ama bazen o kapıdan içeri girmeye korkar bir yanımız, sevdiğimiz insanın kendisiyle baş başa kalmak istemesi bile korkutur bizi. Halbuki ilişki içinde de insanın yalnız kalma hakkı vardır, böylece hem kendini hem de ilişkiyi büyütür. Yalnız kalmadan kalabalık olamaz insan. O yüzden kendinizin, sevdiğinizin yalnız kalmasına müsaade edin arada. Molalar iyidir, iyileştirir insanı" dedi.