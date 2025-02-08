Demi Moore'un yeni aşk heyecanı

'The Substance'daki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilen 62 yaşındaki Demi Moore'un özel hayatında da bir hayli heyecanlı olduğu söyleniyor. Bunun nedeni; gönlünü, 41 yaşındaki genç meslektaşı Andrew Garfield'e kaptırması.

3 kez evlenen Demi Moore, Afazi ve Demans hastalığına yakalanan ikinci eşi Bruce Willis'e olan vefasını her fırsatta gösteriyor. Moore, geçtiğimiz günlerde, Emma Heming ile evli olan Willis'i haftada bir gün ziyaret ettiğini ve her zaman bir aile olacaklarını söyledi.