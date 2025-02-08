Demi Moore'un yeni aşk heyecanı
ABD'li ünlü oyuncu Demi Moore, bugünlerde oldukça heyecanlı günler geçiriyor; Oscar adaylığı ve yeni bir aşk
'The Substance'daki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilen 62 yaşındaki Demi Moore'un özel hayatında da bir hayli heyecanlı olduğu söyleniyor. Bunun nedeni; gönlünü, 41 yaşındaki genç meslektaşı Andrew Garfield'e kaptırması.
ABD basınında bu konuda ik farklı haber bulunuyor.
Birincisi; "Aşk yaşıyorlar."
İkincisi; "Aşk yaşamaya hazırlanıyorlar."
Torun sahibi olan Demi Moore'un 2005 - 2013 arasında evli kaldığı üçüncü eşi Ashton Kutcher de kendisinden 15 yaş küçüktü.
3 kez evlenen Demi Moore, Afazi ve Demans hastalığına yakalanan ikinci eşi Bruce Willis'e olan vefasını her fırsatta gösteriyor. Moore, geçtiğimiz günlerde, Emma Heming ile evli olan Willis'i haftada bir gün ziyaret ettiğini ve her zaman bir aile olacaklarını söyledi.