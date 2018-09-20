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Demir çeliğe ithalat bariyeri

Demir ve demir ürünleri ithalatına 200 gün süreli yüzde 25 geçici korunma önlemi uygulanacak. Geçici koruma önlemi ile getirilen ek mali yükümlülük kapsamına, demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, çubuklar, teller ve profiller, boru ve içi boş profiller, paslanmaz çelik ile demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri giriyor

20.09.2018 - 08:29 | Güncelleme:

Demir ve demir ürünleri ithalatına bugünden başlamak üzere 200 gün süreyle yüzde 25 oranında geçici korunma önlemi uygulanacak. Söz konusu ürünlerin ithalatına uygulanan ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına karar verildi.

TARİFE KONTENJANI AÇILDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Ticaret Bakanlığı'nın ithalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliğine göre, geçici koruma önlemi ile getirilen ek mali yükümlülük kapsamına, demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, çubuklar, teller ve profiller, boru ve içi boş profiller, paslanmaz çelik ile demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri giriyor. Bu ürünlerin ithalatında, öngörülen önlemden muafiyet sağlanması amacıyla; yassı mamuller için 3.1 milyon ton, çubuk, tel ve profil için 558,534 ton, boru ve içi boş profiller için 273,901 ton, paslanmaz çelik için 139,934 ton, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri için 27,044 ton tarife kontenjanı tanımlandı.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE MUAFİYET

Karar kapsamında İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına oy birliği ile karar verdi.

ABD EK GÜMRÜK VERGİSİNİ KATLAMIŞTI

ABD 23 Mart'ta Türkiye'den yapılacak alüminyum ve çelik ithalatına yüzde 10 ve yüzde 25 ek vergi getirmiş, 11 Ağustos'ta da bu vergileri ikiye katladığını duyurmuştu.

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