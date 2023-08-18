Demir Maske konusu nedir? Iron Mask filminin oyuncuları kimler? Demir Maske filmi 18 Ağustos Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlgi çekici konusu ve geniş oyuncu kadrosu ile Demir Maske (Iron Mask) aksiyon macera türünde bir filmdir. Yönetmenliğini Oleg Stepchenko üstlenirken, senaryosunu Stepchenko, Petrukhin ve Dmitri Palees kaleme almaktadır. İşte Demir Maske filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

2019 yılında vizyona giren Demir Maske filmi sinema perdesinin ardından televizyon izleyecisinin karşına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerinde aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncularıdan Jackie Chan ve Arnold Schwarzenegger yer almaktadır. Peki, "Demir Maske konusu nedir? Iron Mask filminin oyuncuları kimler?" İşte Demir Maske filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

DEMİR MASKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.

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DEMİR MASKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jason Flemyng Jonathan Green

Cheng Lan rolünde Helen Yao

Jackie Chan Usta Et Al olarak

Arnold Schwarzenegger Kaptan James Hook

Yuri Kolokolnikov Çar Büyük Peter

Anna Churina Bayan Emma Dudley

Charles Dance Lord Dudley

Büyükelçi olarak Rutger Hauer

Kaptan olarak Martin Klebba

Gri rolünde Christopher Fairbank

Ölü Kazak olarak Igor Jijikine

Robert Gilabert Cuenca Kule Muhafızı olarak filmde yer alıyor.

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