Demir nedir, nerelerde kullanılır? Fe simgesine sahip olan demir, insan için oldukça önemli bir madendir. Yer kabuğunda en fazla bulunan element olan demir, atom numarası 26 olan kimyasal bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın iç ve dış çekirdeğinin çoğunu oluşturur. Demir nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Demir Türkiye'de nereden çıkarılır? İşte, detaylar...

Demirin ilk olarak kullanımına Sümerliler ve eski Mısırlılarda rastlanmaktadır. İlk kullanım mızrak, süs eşyası, bıçak ve mızrak şeklindedir. Ancak demir korozyona karşı dirençli bir yapıda değildir. Bundan dolayı günümüze ulaşan nesneler sınırlıdır. Demir nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Demir madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve demir madeni ne işe yarar? İşte, detaylar...

Demir Nedir?

En çok kullanılan ve en ucuz element olarak karşımıza çıkan demir; parlak, sünek ve dövülebilir bir yapıya sahiptir. Gümüş grimsi rengiyle element, nemli havalarda paslanmaktadır. Dört farklı kristal forma sahiptir. Dünya çekirdeğinin büyük ölçüde demir-nikel karışımından oluştuğu düşünülmektedir. Demir üretimi yılda 500 tonun üzerinde seyretmektedir. Geri dönüştürülmüş demir ise 300 ton kütleye kadar çıkmaktadır. MÖ. 3500’lü yıllara dayanan tarihiyle Demir Çağını başlatan bu kimyasal elementin adı Germenik ve Keltik dillerdeki "iren" kelimesinden gelmektedir.

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Demir Nerelerde Kullanılır?

Demir madeni kullanım alanları oldukça geniştir. Dünyada bulunan üç manyetik elementten biri olan demir; katalizör olarak, inşaat sektöründe, mıknatıs yapımında, otomotiv sektöründe, çelik endüstrisinde, demir-çelik sektöründe, bilgisayar alanında, deniz taşımacılığında, döküm sektöründe kullanılmaktadır. Ayrıca demir insan sağlığı için de gerekli bir mineraldir. Kanda oksijen taşınmasından sorumlu olan hemoglobinde yer almaktadır. Enzimlerin ve hormonların üretimi için de demir gereklidir. Araba gövdeleri üretmek, alet yapmak, rüzgâr türbinleri için mıknatıslar yapmak, elektrik motorları ve makineler yapmak, kablolar ve teller için yalıtım sağlamak ve hatta uzay aracının inşası için de demir kullanılmaktadır.

Demir Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

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Sivas-Divriği, Malatya-Hekimhan ülkemizdeki demirin en çok çıktığı yerlerdir. Karabük, İskenderun ve Ereğli'de ise işlenmektedir.

Demir Madeni Kullanım Alanları

Demir madeni kullanım alanları merak edilen konuların başında gelmektedir. Çabuk paslanan yapısına rağmen demir metallerin en önemlisi olmaya devam etmektedir. İşte, demir madeni kullanım alanları:

Döküm sektörü

Ağır sanayi

Çelik endüstrisi

Deniz taşımacılığı sektörü

Bilgisayar

Demir çelik sektörü

Otomotiv sektörü

Çelik alaşımlarında

Katalizör olarak

Demir Nerede Kullanılır?

Demir, özellikle inşaat malzemelerinde çokça tercih edilmektedir. İnşaat aletleri ya da malzemeleri üretmek için kullanılır. İlk olarak demir süslemelerde tercih edilse de günümüzde çivi ve menteşe ürünlerinde kullanılmaktadır.

Mıknatıs yapımında demir kullanılmaktadır. Manyetit olarak da bilinen demir, doğal olarak oluşan kalıcı bir mıknatıstır.

Demir katalizörler, kimyasal reaksiyonlarda reaksiyonun hızını arttırmak için kullanılır.

Demir insan yaşamı için gerekli bir eser elementtir. Vücudun birçok metabolik yolunda devreye girmektedir. En önemli görevi “hemoglobin” yapımıdır. Yani tüm dokuların yaşaması için gerekli olan oksijenin taşıma işleminden sorumludur.

Bilgisayarlardaki manyetik depolama alanlarının üretiminde de demir kullanılmaktadır.

Çelik, dökme demir ile çoğu aracın gövdesini oluşturmaktadır.

Demirin soğutma döngüsü teknolojiyle birleşerek gıdalarınızı taze tutmanıza olanak sağlar. Buzdolapları, günlük yaşamda günümüzün en önemli demir kullanım alanlarından biridir.

Çamaşır makinelerinin üretiminde de demir elementinden yararlanılmaktadır.

Demir-çelik ve modern mühendisliğin bir araya gelmesiyle köprüler artık daha dayanıklı. Demirin etkisiyle köprüler artık yüzyıllar boyu sağlam kalacak yapılara dönüşmüştür.

Demir Madeni Ne İşe Yarar?

Bir madenin cevher olarak kabul edilebilmesi için işletiminin ve kullanımının ekonomik olması gerekmektedir. Demir-çelik sektörünün hammaddesini ise demir oluşturmaktadır. Demir cevherleri önce maden ocaklarından çıkarılır ardından çeşitli işlemler aracılığıyla demir madeninden ayrıştırılır. Açık ve yer altı işletme yöntemleriyle yapılmaktadır. Otomotiv, gemi gövdesi yapımı ve binaların yapısal bileşeni olarak demir kullanılmaktadır.