Demir nedir, nerelerde kullanılır?
Fe simgesine sahip olan demir, insan için oldukça önemli bir madendir. Yer kabuğunda en fazla bulunan element olan demir, atom numarası 26 olan kimyasal bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın iç ve dış çekirdeğinin çoğunu oluşturur. Demir nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Demir Türkiye'de nereden çıkarılır? İşte, detaylar...
Demirin ilk olarak kullanımına Sümerliler ve eski Mısırlılarda rastlanmaktadır. İlk kullanım mızrak, süs eşyası, bıçak ve mızrak şeklindedir. Ancak demir korozyona karşı dirençli bir yapıda değildir. Bundan dolayı günümüze ulaşan nesneler sınırlıdır. Demir nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Demir madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve demir madeni ne işe yarar? İşte, detaylar...
Demir Nedir?
En çok kullanılan ve en ucuz element olarak karşımıza çıkan demir; parlak, sünek ve dövülebilir bir yapıya sahiptir. Gümüş grimsi rengiyle element, nemli havalarda paslanmaktadır. Dört farklı kristal forma sahiptir. Dünya çekirdeğinin büyük ölçüde demir-nikel karışımından oluştuğu düşünülmektedir. Demir üretimi yılda 500 tonun üzerinde seyretmektedir. Geri dönüştürülmüş demir ise 300 ton kütleye kadar çıkmaktadır. MÖ. 3500’lü yıllara dayanan tarihiyle Demir Çağını başlatan bu kimyasal elementin adı Germenik ve Keltik dillerdeki "iren" kelimesinden gelmektedir.
Demir Nerelerde Kullanılır?
Demir madeni kullanım alanları oldukça geniştir. Dünyada bulunan üç manyetik elementten biri olan demir; katalizör olarak, inşaat sektöründe, mıknatıs yapımında, otomotiv sektöründe, çelik endüstrisinde, demir-çelik sektöründe, bilgisayar alanında, deniz taşımacılığında, döküm sektöründe kullanılmaktadır. Ayrıca demir insan sağlığı için de gerekli bir mineraldir. Kanda oksijen taşınmasından sorumlu olan hemoglobinde yer almaktadır. Enzimlerin ve hormonların üretimi için de demir gereklidir. Araba gövdeleri üretmek, alet yapmak, rüzgâr türbinleri için mıknatıslar yapmak, elektrik motorları ve makineler yapmak, kablolar ve teller için yalıtım sağlamak ve hatta uzay aracının inşası için de demir kullanılmaktadır.
Demir Türkiye'de Nereden Çıkarılır?
Sivas-Divriği, Malatya-Hekimhan ülkemizdeki demirin en çok çıktığı yerlerdir. Karabük, İskenderun ve Ereğli'de ise işlenmektedir.
Demir Madeni Kullanım Alanları
Demir madeni kullanım alanları merak edilen konuların başında gelmektedir. Çabuk paslanan yapısına rağmen demir metallerin en önemlisi olmaya devam etmektedir. İşte, demir madeni kullanım alanları:
Demir Nerede Kullanılır?
Demir Madeni Ne İşe Yarar?
Bir madenin cevher olarak kabul edilebilmesi için işletiminin ve kullanımının ekonomik olması gerekmektedir. Demir-çelik sektörünün hammaddesini ise demir oluşturmaktadır. Demir cevherleri önce maden ocaklarından çıkarılır ardından çeşitli işlemler aracılığıyla demir madeninden ayrıştırılır. Açık ve yer altı işletme yöntemleriyle yapılmaktadır. Otomotiv, gemi gövdesi yapımı ve binaların yapısal bileşeni olarak demir kullanılmaktadır.