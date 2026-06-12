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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Demokratik Kongo Cumhuriyeti karantinayı tamamladı, Dünya Kupası için ABD'ye geldi

        Demokratik Kongo Cumhuriyeti karantinayı tamamladı, ABD'ye geldi

        Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Ebola karantinasını tamamlamasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        Ebola karantinası bitti, ABD'ye geldiler!

        Ülkelerindeki Ebola salgını nedeniyle uygulanan 21 günlük zorunlu karantina sürecini tamamlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti kafilesi ABD'nin Houston şehrine ulaştı.

        ABD makamlarının şart koştuğu karantina sürecini hazırlık kampını yaptığı Belçika'da geçiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Paris aktarmalı uçuşla ülkeye giriş yaptı.

        K Grubu'nda yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan ile karşılaşacak.

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