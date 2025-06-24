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        Haberler Gündem Çevre Demre Çayı'nda "sera atığı" tehdidi | Son dakika haberleri

        Demre Çayı'nda "sera atığı" kirliliğine tepki

        "2025 Çevre Başkenti" seçilen Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçelerinden Demre'den adını alan, toplam 65 kilometre uzunluğundaki Demre Çayı kuraklık tehdidinin yanı sıra son dönemde kirlilik tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı. Çay yatağına bırakılan sera atıkları tepki çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:58
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        Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçelerinden Demre'den adını alan Demre Çayı, kuraklık tehdidinin yanı sıra son dönemde kirlilik tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı.

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        Kentin batı havzasındaki en önemli akarsularından biri olan Demre Çayı, 1000 kilometrekare su toplama havzası ve 65 kilometre uzunluğa sahip.

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        Demre Çayı, Batı Toroslar'daki Akdağ, Alacadağ, Katrandağ, Kuhu Dağı, Gülmez ve Susuz Dağı'nın sularını toplayıp, ilçe merkezinden Akdeniz'e ulaştırıyor.

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        Son yıllarda su toplama havzasında ciddi kuraklığın da yaşandığı çayın yatağıysa sera atıklarıyla kirletildi.

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        Örtü altı tarım yapan çiftçiler tarafından bırakılan ip, plastik ve zirai ilaç atıklarıyla çay yatağının kirletildiği görüldü.

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        Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy, Demre'nin Likya'nın en büyük kenti ve antik dönemdeki isminin 'Myra' olduğunu belirtip, Demre Çayı'nın bölgede metropol yaratmış bir kaynak olduğunu söyledi.

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        Türkiye'nin en değerli alanlarının dereler ve su havzaları olduğunu ifade eden Akoy, "Türkiye su fakiri bir ülke. Antalya tarafı için 2050'den sonrası kuraklık diyoruz. Ülkenin yarısı kuraklık gösteriyor. Sadece Karadeniz kendini kurtarabiliyor iklim krizinden" dedi.

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        #çevre haberleri
        #antalya haberleri
        #demre çayı
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