Dengeli beslenme nedir, nasıl yapılmalı? Dengeli beslenmede nelere dikkat edilmeli?

Sağlıklı bir yaşamın temel anahtarı olan ve bir diyetten ziyade bir yaşam sanatı olarak görülmesi gereken dengeli beslenme nedir, nasıl yapılmalı? İşte vücudunuzun ihtiyaç duyduğu o mükemmel dengeye dair detaylar...

Bu kavram, sanılanın aksine sevdiğiniz yiyeceklerden tamamen vazgeçmek veya kendinizi sürekli aç bırakmak anlamına gelmez. Aksine, vücudun büyümesi, yenilenmesi ve fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu besin ögelerini, doğru zamanda ve doğru miktarda almak demektir. Yeterli ve dengeli beslenme, biyolojik saatinizden bağışıklık sisteminize, zihinsel performansınızdan ruh halinize kadar her şeyi doğrudan etkiler. Tabağınızda hangi besin gruıplarına ne kadar yer vermeniz gerektiğini, porsiyon kontrolünün inceliklerini ve sürdürülebilir bir beslenme düzeni kurmanın yollarını bu yazımızda ele alıyoruz. Daha sağlıklı ve enerjik bir yaşam için okumaya devam edin...

REKLAM

DENGELİ BESLENME NEDİR?

Dengeli beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral ve su) çeşitlilik ilkesine dayalı olarak yeterli miktarlarda alınmasıdır. Bu tanımda iki kritik kelime vardır: "Yeterli" ve "Dengeli". Yeterli beslenme, vücudun çalışması için gereken enerjinin sağlanmasını ifade ederken; dengeli beslenme, bu enerjinin tek bir kaynaktan değil, tüm besin gruıplarından orantılı bir şekilde gelmesini ifade eder. Sadece karın doyurmak, hücrelerin doyması anlamına gelmez. Eğer sürekli tek tip besleniyorsanız, mideniz dolu olsa bile hücreleriniz aç kalabilir ve bu durum "gizli açlık" olarak adlandırılır.

Vücudumuzun yapı taşları olan proteinler, ana enerji kaynağımız olan karbonhidratlar ve hormonlarımızın düzenli çalışmasını sağlayan yağlar, bir orkestra gibi uyum içinde olmalıdır. Bunlardan birinin eksikliği, sistemin aksamasına neden olur. Örneğin, yağı tamamen kesmek vitamin emilimini bozarken, karbonhidratı sıfırlamak beyin fonksiyonlarını yavaşlatabilir. Dengeli beslenme, bu makro ve mikro besin ögelerinin ideal oranlarda bir araya getirilmesidir. REKLAM SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME NASIL OLMALI? İdeal bir dengeli beslenme programı oluştururken en pratik yöntem "Tabak Modeli"ni uygulamaktır. Hayalinizdeki tabağı dörde böldüğünüzü düşünün. Bu tabağın yarısını (iki çeyreğini) renkli sebzeler ve meyveler oluşturmalıdır. Geriye kalan yarının bir çeyreği tam tahıllı ürünlere (bulgur, tam buğday ekmeği, yulaf vb.), diğer çeyreği ise sağlıklı protein kaynaklarına (et, tavuk, balık, baklagiller, yumurta) ayrılmalıdır. Bu basit görselleştirme, her öğünde ihtiyacınız olan çeşitliliği sağlamanıza yardımcı olur. Çeşitlilik, bu işin en önemli kuralıdır. Her gün aynı sebzeyi veya aynı eti yemek, belirli vitaminlerin eksik kalmasına yol açabilir. Farklı renklerdeki sebzeler farklı antioksidanlar içerir; bu nedenle tabağınız ne kadar renkliyse, aldığınız vitamin yelpazesi o kadar geniş olur. Ayrıca, işlenmiş gıdalardan, paketli atıştırmalıklardan ve rafine şekerden uzak durmak, besin kalitesini artırmanın ilk adımıdır. Doğal, mevsiminde ve mümkün olduğunca az işlem görmüş gıdalar, vücudun biyoyararlanımını (besinden faydalanma oranını) maksimize eder.