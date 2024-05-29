"OLAN YİNE BANA OLDU"

Deniz Akkaya, dün akşam saatlerinde bulunduğu paylaşımda ise şunları söyledi; "Kızım dün geceden beri devletin güvenli ve sıcak kollarında. Pek tabii ki ilk doğduğu günden itibaren, belki de hayatında hiç şahit olmadığı bir şeye şahit oldu… Anne ve babasız kalmak anne ve babasız olmak…

Bir çocuk yurdunda geçirilen tüm gün… Bugün yapılan son görüşmede pişman ve suçlamasını çekmek istiyor kızım… Geriye kalan ise tam bir gün hallaç pamuğuna çevirilen bir anne… beni piranaların önüne atıp dedesinin sıcak kucağına döneceğini hayal ederken, hayatın gerçekleri ile karşılaşmanın verdiği şok ve pişmanlık.

Çok üzgünüm dostlar…

Yine olan bana oldu… Yine olan annelere oldu.

Sonsuz güven ve destekle cesurca kendi özellerin de evlerinde yaşadıklarını benimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim.

Benim aslında gerçekte kocaman bir ailem varmış, onlarda sizlersiniz.

Ben konuyu sakince kapatmaya çalıştıkça… En yakınımızdakiler ellerine geçirdikleri veya geçirdiklerini sandıkları bir konu ile kişisel husumetlerinin hesabına oturma peşindeler.

Sabahtan beri yemek yemedim, bir duş aldıktan sonra tekrar açıklama yapacağım. Bu olayın benim hayatımda bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum.